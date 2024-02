Incómodo momento al aire de Jonatan Viale con Juan Grabois: «¿Por qué no le contás a la gente?»

Ya integrado en la grilla de TN, señal a la que arribó hace pocas semanas, Jonatan Viale fue noticia este martes por la noche por protagonizar un tenso e incómodo cruce al aire con el dirigente social Juan Grabois, quien estaba invitado a otro programa y aprovechó para hacerle una recriminación pública al periodista.

“Grabois”



Porque interrumpió un “pase” en TN para cruzar a Jonatan Viale: “¿Por qué no aprovechás y le contás a todos que me llamaste y me pediste disculpas?”. pic.twitter.com/DoCHPTGc1U — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) February 28, 2024

Todo ocurrió cuando Viale cerraba su ciclo «¿La ves?» y se aprestaba a realizar el llamado pase con sus cuelgas Nicolás Wiñazki y Santiago Fioreti, conductores de «Somos buenos», envío en el que iba a participar el exprecandidato presidencial.

Aunque Grabois apareció de forma inicial sonriendo, una vez que le encendieron el micrófono apuntó directamente contra el conductor que hasta el año pasado integraba la programación de La Nación+.

«Preguntale, pregutale, dale, ya que estamos», dijo el referente social, mientras Wiñazki y Fioreti buscaban calmar los ánimos, sin éxito. «Jony, ¿me escuchás?«, añadió, lo que fue respondido afirmativamente por Viale.

Fue en ese momento cuando el referente social le reprochó al periodista por un intercambio entre ambos que no se había dado a conocer hasta ahora: «¿Por qué no le contás a la gente lo que me dijiste cuando me llamaste?«. «¿Sobre qué, Juan?», alcanzó a manifestar el presentador, visiblemente incómodo.

«Sobre el llamado que me hiciste para disculparte», terminó de blanquear Grabois y confirmó luego Viale: «Sí, claro, eso lo hablamos, no hay ningún problema. Lo hablamos, sí claro». «Pero aprovechá que estás al aire y contalo«, insistió el dirigente.

El flamante conductor de TN intentó sobrellevar la situación. asegurando que su interlocutor estaba «mezclando todo». «Pero no hay problema, después, con gusto lo aclaramos», agregó.

Y cerró tras algunos reproches más: «Tranquilo, Juan. Chicanitas, no. Chicanitas baratas, no. Sí, tranquilo, tranquilo».

Con información de Clarín