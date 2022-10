Increíble: tomo un Uber para un breve viaje y le cobraron miles de dólares

Un increíble hecho se registró en Inglaterra, cuando un joven de 22 años se tomó un Uber para dirigirse desde su trabajo hacia un bar con sus amigos en un breve viaje, pero no pudo cubrir el gasto que se elevó a miles de dólares.

La historia es de Oliver Kaplan, quien se desempeña como cocinero en un hotel en las afueras de Manchester y, al terminar su actividad diaria, intentó divertirse. Pero el momento se arruinó al comprobar, más tarde, que el viaje le salió la friolera cifra de 38 mil dólares.

Si bien el muchacho llegó a destino y compartió con sus amigos, cuando revisó la aplicación tiempo después se llevó un gran disgusto. Allí fue que notó que le habían cobrado más de 35 mil libras, equivalente a unos U$S38 mil, debido al viaje nocturno que había realizado horas antes.

En principio, el valor estimativo que le había marcado la app a Kaplan antes de reservar el auto era de entre 10 y 11 libras. Pese a esto, el sistema tuvo una grave falla.

El joven se trasladó desde el hotel Buxton Inn, en los suburbios de Manchester, y fue llevado hasta el bar Witchwood, ubicado en el pueblo Ashton-under-Lyne.

“Pedí un Uber como hago la mayoría de las noches desde el trabajo y todo parecía normal. El conductor llegó, me subí al Uber y me llevó exactamente a donde tenía que ir. Fue un viaje de 15 minutos como mucho, y la factura fue de entre 10 y 11 libras, cargada en mi tarjeta de débito. Pero cuando me desperté a la mañana siguiente, lo último que esperaba era un cargo de más de 35.000 libras”, indicó en una entrevista que le hicieron.

El motivo de la estrambótica tarifa

Desde Uber se comunicaron con el joven para pedirle disculpas por lo ocurrido. Después de investigar, notaron que el valor había sido alto, ya que la tarifa que calcularon fue en base al viaje que solicitó.

Es que el destino del viaje se había fijado en Australia, más precisamente en Ashton, un pueblo en las afueras de Adelaida.

Como Oliver no tenía semejante suma en su cuenta, la app no le retuvo el dinero. Cuando detectaron el problema, le cambiaron el precio: el valor pasó a ser el normal, de 10,73 libras.

Con información de Noticias Argentinas.-