Internaron otra vez a Darío Barassi: «A veces las cosas no son como uno quiere»

Darío Barassi volvió a ser internado en el Sanatorio Finochietto de la Ciudad de Buenos Aires, luego de una cirugía para extraer un pólipo de sus cuerdas vocales.

El conductor explicó que la herida de la cirugía generó una reacción alérgica y que le están administrando antibióticos endovenosos. Se encuentra controlado y sin riesgo alguno, pero deberá permanecer internado.

Además de la cirugía de las cuerdas vocales, Barassi también se sometió a una operación por una hernia umbilical. La recuperación de esta última intervención también está evolucionando favorablemente.

Barassi se mostró positivo y agradecido por la evolución de su estado de salud. A pesar de la internación, el conductor no pierde el humor y se mantiene en contacto con sus seguidores a través de las redes sociales.

Los mensajes de Darío Barassi en redes

«Lo que más odio de estar internado un rato más y de no hablar es lo que extraño estar y jugar con estas dos criaturas. No puedo sin ellas. Obvio acabo de hacer videollamada y quedé para atrás. Enanas papá las ama a otro nivel», señaló Darío Barassi en su cuenta de Instagram.

«Acá el gordi con antibiótico endovenoso. Estoy del ort… porque quiero estar en casa con mis hijas y empezando la rehabilitación foniátrica. Pero a veces las cosas no son como uno quiere«, agregó tiempo después en la misma red social.

Luego comentó: «Me hice dos cirugías. La del pólipo en las cuerdas evoluciona perfecto de hecho ya algo mínimo estoy hablando. Vamos bien paso a paso».

«La otra cirugía fue una hernia en el ombligo. Salió perfecto y me estoy recuperando bastante, casi sin dolor. Pero desarrollé algo que es una infección superficial o reacción alérgica, eso es lo que están estudiando, y mientras me aconsejan quedarme internado con antibióticos subcutáneos que mejoraron mucho la reacción y me tienen sin fiebre hace rato. Estamos bien y estaremos radiantes en breve», concluyó Barassi, que mantiene su optimismo.