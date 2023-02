Irreconocible: el «Pollo» Sobrero se cortó el pelo y sorprendió

El secretario general de la Unión Ferroviaria, Rubén «Pollo» Sobrero, sorprendió en redes sociales con un contundente cambio de look que despistó a todos sus seguidores. Es que el sindicalista decidió cortarse el pelo y dejar atrás una etapa de muchos años.

Además de sacarse el largo, el referente también se quitó la coloración rubia que lo identificaba y dejó su pelo en su cano tono natural. Su cambiada imagen fue registrada en redes sociales, donde el dirigente se mostró luego de pasar por la peluquería.

El cambio no pasó inadvertido y enseguida fue levantado por los medios de comunicación; esa acción sorprendió a Sobrero, quien se divirtió un poco. «A TN le llamó la atención el cambio de look.. No te dejan en paz amigo…» publicó en su cuenta de Twitter.

El tuit se viralizó de inmediato y se llenó de comentarios. «Si TN critica quiere decir que vas por el camino correcto» puso un seguidor, «Pareces David Gilmour!» bromeó otro; pero finalmente valoraron que «la esencia no cambia».

A TN le llamó la atención el cambio de look.. No te dejan en paz amigo… pic.twitter.com/DnbKd42FuK — Rubén Dario Sobrero (@PolloSobrero) February 3, 2023

Quién es el peluquero del «Pollo» Sobrero

El dirigente ferroviario mantenía impecable el look con su peluquero, Juan Manuel Zamora, quien lo ayudó a cuidarla por más de dieciseis años.

“La primera vez que vino me pidió que le mantuviera el color. Con el tiempo se lo fui cambiando un poquito, apagando apenas ese oxigenado tan fuerte, pero no mucho; es su marca registrada” contó años atrás el profesional, en diálogo con Minuto Uno.



“Él fue un pionero en resaltar su imagen en el sindicalismo; con el pelo oscuro y corto, no sería el ‘Pollo’. Es lo que pasa con las personalidades públicas: se va creando un personaje y se trabaja sobre lo mismo mejorándolo”, concluyó entonces.