Isabel de Gran Hermano enfrentó a Furia por no dejarla dormir y «robarse» comida

Sin dudas, la participante de Gran Hermano Juliana Scaglione, mejor conocida como «la furia» tuvo un fin de año muy agitado. Luego de tener múltiples discusiones y peleas con sus compañeros volvió a quedar en placa pero el público la salvó nuevamente.

Esta madrugada la joven volvió a protagonizar otro escándalo adentro de la casa que involucró a Isabel De Negri. Las dos participantes ya habían tenido un cruce el ultimo día del año porque alguien se había «robado» comida de una bandeja en la heladera.

La discusión tomó dimensiones más grandes durante la madrugada de hoy cuando Isabel estaba intentando dormir y se despertó por escuchar a «las furiosas» (Furia, Catalina Florencia, Agostina y Carla) hablando fuerte. La pelea que sucedió a las 5 am fue presenciada por sus compañeros quienes no intervinieron y se veían visiblemente asustados por como escaló la discusión.

PELEA COMPLETA ENTRE FURIA E ISABEL



ISABEL manifestó su enojo debido a que no la dejaban dormir. También discutieron por los huevos que se robaron hace un rato. EMMA fue uno de los que se notó indignado e intentó frenar la discusión. El resto solo escuchaba.#GranHermano pic.twitter.com/mr1d9NTUe0 — TRONK (@TronkOficial) January 2, 2024

Los gritos eran tantos que no se lograba distinguir lo que decían durante la mayor parte del tiempo. «Son unos monitos hablando déjense de romper las bola*s» se la escuchó decir a Isabel. «A mi no me importa si se comieron los huevos» se la oyó decir a Furia.

«Quiero dormir» reclamó De Negri. «Bueno dormite, nadie esta hablando de vos, nadie dijo Isabel» contestó Scaglione. «Ustedes también hablan cuando duermo» agregó después.

Mientras tanto, los «hermanitos» escuchaban la discusión que duró más de 15 minutos sin intervenir. Hasta que Emmanuel Vich dijo «Es una persona mayor,no puede ser, es una falta de respeto» haciendo referencia a la edad de Isabel (65 años). El participante le pidió a Furia que deje a Isabel dormir pero ella simplemente lo ignoró.

Cuando el cruce finalizó la participante uruguaya Rosina estaba visiblemente angustiada por lo que había presenciado. Juliana se acercó a ella y le dijo: «Quédate tranca, no pasa nada, son peleas de gentes que flashan”

Las múltiples polémicas de «la furia»

La «hermanita» de 26 años ha tenido varios «encontronazos» con sus compañeros de casa. Tanta fue su presencia y su tendencia a generar discusiones que la apodaron «la furia». Juliana es la participante que más veces ha estado en placa desde que comenzó el certamen hace menos de un mes. Ella conformó el grupo «las furiosas» con Catalina Florencia, Agostina y Carla y por otro lado se armó «el imperio» conformado por Martin, Isabel, Sabrina, Licha y Emma.

Además de discutir con Isabel también ha tenido cruces con Sabrina y Martin. La pelea más polémica fue la semana pasada cuando le metió una «cachetada» a «el gaucho» Williams. Este hecho hizo que ambos queden en placa y que Williams termine dejando la casa más famosa del país.