Estado de las rutas en Neuquén y Río Negro: alertan por niebla y posible formación de hielo este sábado

Las rutas nacionales de Neuquén y Río Negro se mantienen habilitadas este sábado, pero las condiciones climáticas obligan a circular con precaución. La niebla vuelve a ser uno de los principales factores de riesgo en distintos sectores de las provincias.

El último parte difundido por Vialidad señala que si bien no hay cortes totales ni interrupciones en los corredores, se registran tramos con visibilidad reducida, posible formación de hielo y calzadas húmedas que requieren atención permanente de los conductores.

Bancos de niebla en rutas de Neuquén complican la visibilidad este sábado

En el caso de Neuquén, Vialidad Nacional informó que hay visibilidad reducida por «bancos de niebla» en la Ruta Nacional 22 en Neuquén, Plottier, Senillosa, Arroyito, Cutral Co y Zapala, además de sectores de la Autovía Norte hasta el empalme con la Ruta 22.

La situación también afecta a la Ruta Nacional 237, desde Villa El Chocón hasta el empalme con la ruta 40. A esto se suman sectores de la Ruta 40 en Villa La Angostura, el empalme con la Ruta 231 y el corredor de los Siete Lagos.

Piden precaución en la Ruta 40 de Neuquén.

Además de la niebla, la Ruta 40 presenta calzadas húmedas y posibilidad de formación de hielo en distintos sectores. El informe oficial mantiene la portación obligatoria de cadenas en buena parte del corredor cordillerano.

Las mismas recomendaciones alcanzan a las rutas nacionales 231, 234, 237 y 242, donde se reportan bajas temperaturas, sectores con escasa adherencia, posibles caídas de piedras y presencia de animales sueltos.

Qué informó Vialidad Nacional sobre las rutas de Río Negro

En Río Negro, todas las rutas nacionales incluidas en el reporte continúan habilitadas. Las advertencias se concentran en sectores irregulares, curvas cerradas y presencia de animales sobre la traza.

En Río Negro, la Ruta nacional 22 permanece transitable con precaución en Río Colorado, Chimpay, Allen y Cipolletti. El organismo recomendó respetar las velocidades permitidas debido a ondulaciones de la calzada y trabajos de mantenimiento en algunos sectores.

La ruta nacional 40, entre El Bolsón y Bariloche, se encuentra habilitada, aunque con advertencias por humedad en sectores altos y tramos sinuosos. Se pidió respetar las distancias de adelantamiento y reducir la velocidad en zonas de curvas.

En la Ruta Nacional 23 continúan las recomendaciones por desvíos de obra, transiciones entre asfalto y ripio, curvas pronunciadas y sectores con piedras sueltas. También se mantiene la indicación de circular con luces bajas encendidas.

También permanecen transitables las rutas nacionales 151, 232, 250 y 251. En varios de esos corredores se reiteró la presencia de animales sueltos y sectores con calzada angosta o deteriorada.

Vialidad Nacional informó que continuará monitoreando la evolución de las condiciones meteorológicas durante la jornada. Las actualizaciones sobre el estado de las rutas podrán modificarse de acuerdo con la visibilidad y las temperaturas.