Del Alto Valle a Bariloche: desbarataron una red narco que vendía cocaína y marihuana en la cordillera

La causa permitió reconstruir cómo operaba una organización que abastecía de droga a Bariloche desde el Alto Valle.

Más de un año de tareas de inteligencia terminaron con la caída de una organización narco que operaba en Río Negro, entre Allen y Bariloche. El operativo Acción Unificada contra el Delito (AUDI) movilizó a unos 120 efectivos de distintas unidades especiales de la fuerza provincial y dejó dos detenidos, cinco imputados y el secuestro de más de 2,7 kilos de droga.

La investigación, que demandó 13 meses de trabajo, permitió reconstruir el circuito que utilizaba la banda para trasladar marihuana y cocaína desde el Alto Valle hacia la zona andina. El resultado fue una serie de allanamientos simultáneos que apuntaron a distintos integrantes de la estructura.

Cómo funcionaba la red narco que conectaba Allen con Bariloche

Los procedimientos se realizaron de manera simultánea en nueve viviendas, ocho de ellas en Allen y una en Bariloche. La pesquisa había logrado identificar movimientos, contactos y tareas específicas dentro de la organización.

Durante los allanamientos se secuestraron cerca de 1,6 kilos de cocaína y 1,1 kilos de marihuana. Parte de la droga estaba acondicionada para su traslado y posterior distribución en distintos puntos de la provincia.

Los investigadores también encontraron celulares, balanzas de precisión, máquinas contadoras de billetes y otros elementos que suelen utilizarse para el fraccionamiento y comercialización de estupefacientes.

A eso se sumó dinero en efectivo: 2.486.250 pesos, 16.400 dólares y 205 euros. Todo quedó incorporado a la causa que lleva adelante la Justicia Federal.

Dinero, armas y vehículos: lo que encontraron en los allanamientos

Además de la droga y el efectivo, fueron secuestradas tres armas de fuego y tres vehículos que, según la investigación, habrían sido utilizados por integrantes de la organización en distintas maniobras vinculadas al negocio.

Uno de los aspectos que destacó la pesquisa fue la posibilidad de reconstruir el funcionamiento completo de la red. Los investigadores lograron establecer quiénes se encargaban del abastecimiento, quiénes del traslado y quiénes de la distribución.

Esa división de tareas fue uno de los elementos que permitió avanzar sobre varios integrantes al mismo tiempo y concretar los procedimientos de manera coordinada en ambas ciudades.

Por disposición de la Justicia Federal, dos hombres quedaron detenidos y otras cinco personas quedaron vinculadas a la causa por infracción a la Ley de Estupefacientes. Mientras tanto, continúan las pericias sobre los elementos secuestrados para profundizar la investigación.