Neuquén otorgó nuevas áreas a YPF para impulsar el proyecto de GNL: «Claves para llevar el gas de Vaca Muerta al mundo»

El Gobierno de Neuquén, a través del Ministerio de Energía, oficializó la autorización para la cesión de cinco áreas de Vaca Muerta estratégicas a la empresa YPF.

La medida forma parte de un «paso fundamental» en el proyecto de GNL que impulsa el gobernador, Rolando Figuera, en un trabajo conjunto con el CEO, Horacio Marín, que tiene como objetivo exportar gas al mundo.

Neuquén otorgó cinco áreas a YPF: el anuncio de Figueroa

Las nuevas áreas otorgadas son Meseta Buena Esperanza I y II, Las Tacanas I y II, y Aguada Villanueva Norte. Todas fueron cedidas por Pluspetrol a comienzos de abril.

Desde el Gobierno de Neuquén informaron que la cesión de nuevas áreas «alcanza un total de 56 proyectos de explotación no convencional de shale y tight, que abarcan una superficie de 11.331,18 kilómetros cuadrados». Al mismo tiempo resaltaron que representa un 38% sobre la superficie total de Vaca Muerta en la provincia del Neuquén.

En cuanto a la etapa piloto de las concesiones vigentes explicaron que esta implica inversiones totales de 9.980 millones de dólares y la perforación de 695 pozos. En tanto, para la fase de desarrollo continuo se proyectan inversiones por 232,7 mil millones de dólares y la perforación de más de 15.900 pozos. Además señalaron que se contempla un bono de infraestructura por USD 158,22 millones.

A los pocos minutos de que se conoció el anuncio del Gobierno, el mandatario Rolando Figueroa apareció en su cuenta de X para destacar la medida: «Seguimos dando pasos claves para convertir a la Argentina en un país exportador de energía».

Figueroa resaltó que con esta nueva cesión se están dando pasos para «potenciar el proyecto de GNL que permitirá llevar el gas de Vaca Muerta al mundo con mayor competitividad». Sobre el final de su posteo, escribió: «Cuando trabajamos en equipo el sector público y privado, generamos las condiciones para que los recursos de Neuquén se transformen en oportunidades para nuestra gente y en desarrollo para todo el país».

PROYECTO GNL: SEGUIMOS DANDO PASOS CLAVES PARA CONVERTIR A LA ARGENTINA EN UN PAÍS EXPORTADOR DE ENERGÍA



Estamos dando pasos para potenciar el proyecto de GNL que permitirá llevar el gas de Vaca Muerta al mundo con mayor competitividad.



Otorgamos a YPF las concesiones de Aguada… pic.twitter.com/Ocb6yveYsQ — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) May 30, 2026

Una por una, las áreas que se entregaron a YPF

La Provincia informó que la definición de las obras, su alcance, el cronograma y los mecanismos de control se fijarán mediante un acta acuerdo que será supervisada y certificada por el Ministerio de Infraestructura de la Provincia.

En el comunicado también se detalló el trabajo que se realizará en cada área otorgada a YPF: