El Festival Audiovisual Neuquén se prepara para su quinta edición: cuándo es y cómo participar

La municipalidad de Neuquén presentó la quinta edición del FAN. Foto: Archivo Florencia Salto.

La capital se prepara para volver a ser escenario de producciones audiovisuales: la municipalidad presentó la quinta edición del Festival Audiovisual Neuquén (FAN), que se realizará del 28 de octubre al 1 de noviembre.

Desde el 1 de junio quedará abierta la inscripción gratuita durante dos meses para participar en las competencias que buscarán reunir proyectos de distintos puntos de la provincia y del país.

“La quinta edición nos encuentra con un festival muy fortalecido. El año pasado logramos que participaran todas las provincias del país y eso para nosotros fue un hito muy importante”, resaltó María Pasqualini, secretaria de Jefatura de Gabinete.

Como en ediciones anteriores, las sedes del festival serán el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), el Centro Cultural del Oeste, Casa de las Leyes Espacio Cultural (CLEC) y Cinépolis Neuquén.

Se sumará también el Auditorio Municipal Confluencia Viva -sede del Cineclub FAN- mientras que el CLEC volverá a recibir las actividades del Laboratorio.

Quinta edición del FAN: cuáles son las novedades de este año

Desde el ejecutivo explicaron que podrán participar obras finalizadas a partir del 1 de enero de 2024, buscando proyectar piezas contemporáneas. La última edición del FAN recibió cerca de 700 producciones.

Clara Beverini, subsecretaria de Empleo, adelantó que este año el laboratorio de proyectos en desarrollo estará destinado a producciones locales bajo la categoría Micro Relatos Neuquinos.

Además, detalló que se seleccionarán hasta cinco propuestas de toda la provincia que accederán a un asesoramiento intensivo.

Además, el 4 de junio se pondrá en marcha un ciclo de capacitaciones que abordará las nuevas narrativas, el cine experimental, la inteligencia artificial y los formatos audiovisuales alternativos, en línea con la muestra federal de videoarte experimental.

FAN 2026: cuáles son las categorías en competencia

Lucas Marín, coordinador audiovisual del área de prensa de FAN, detalló cuáles son las categorías nacionales y las regionales. Destacó también que en la edición pasada hubo producciones de las 24 provincias argentinas.

Nacionales:

Largometraje de ficción .

. Largometraje documental .

. Cortometraje federal .

. Animación breve federal.

Regionales:

Cortometraje patagónico

Videoclip patagónico

Microrrelato patagónico.

“La idea es que estudiantes y realizadores que recién comienzan también puedan contar sus historias”, señaló Marín.

Además, las funciones para escuelas primarias y secundarias volverán a realizarse en el MNBA y en el Centro Cultural Oeste.

“Nos importa muchísimo trabajar con las infancias y adolescencias para que puedan verse reflejadas en historias de distintas regiones del país”, señaló Baverini.