Cortaron el paso en la Ruta 17 por un violento choque entre dos camionetas y una trafic: trasladaron a los heridos a Añelo

Violento choque entre una camioneta y una trafic en una curva de la Ruta 17. Foto: FM Municipal Añelo

La mañana de este sábado inició registrando varios siniestros viales, uno de ellos se ubicó en la Ruta 17 en cercanías al Dique Portezuelo. Si bien se desconoce la modalidad del impacto, se confirmó que se registraron hay heridos que tuvieron que ser trasladados a la localidad de Añelo.

Varios heridos por un choque en la Ruta 17

El violento choque ocurrió en una curva de la Ruta Provincial de Neuquén. El impacto fue protagonizado por dos camionetas de gran porte y una trafic.

Debido a que se trata de un hecho reciente, se desconoce cuántas personas quedaron afectadas por el siniestro, pero medios locales informaron que quienes presentaban heridas fueron derivadas al hospital de Añelo.

Trabajan en el lugar Policía, Bomberos y personal del Hospital de Añelo. Solicitaron circular con extrema precaución por la zona o tomar vías alternativas ya que se encuentra interrumpido el tránsito.