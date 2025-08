Jacobo Winograd fue lapidario con Anabela Ascar: “Abusiva, maltratadora y envidiosa”

Un conflicto inesperado en el mundo de la farándula one en el centro del foco a Jacobo Winograd que acusó a Anabela Ascar der se una persona “abusiva, maltratadora y envidiosa”, además de que sostuvo que la ex azafata fue infiel y que “maltrató” a su equipo de producción en reiteradas ocasiones.

Jacobo contra Ascar: “Me bajó de un programa y maltrataba a todos”

Ascar fue vista recientemente en la pantalla chica en los últimos días ya que al ser consultada por su regreso a la televisión, señaló que va “a volver el día que me dejen hacer mi propio programa, si no, no vuelvo”. Esto ocurre luego de que en marzo de 2020 falleció su pareja de más de dos décadas, el periodista Héctor Ricardo García.

El fallecimiento llevó a una guerra judicial entre la familia de García y la propia “Reina de lo bizarro” y, tras un dictamen de la Justicia, a principios del 2022 fue desalojada de la casa de Belgrano R donde había vivido junto al productor.

Sin embargo, la mirada Winograd muestra un enfoque diferente: “Primero era buena y después me demostró que era una basura, la peor porquería que vi en mi vida, envidiosa que maltrataba a los empleados o productores. No quería a nadie, sólo ser la figura ella, creía que era Susana Giménez, una diva”.

Asimismo, Jacobo la culpó de un quiebre en su estabilidad laboral: ”Iba a tener un programa en Crónica y ella dijo ‘Si viene Jacobo, me voy’. Me odiaba porque yo conocía su historia de cuando era azafata. Me bajó del programa porque quería figurar ella y se burlaba de todos. Odiaba a todo el mundo”.

“Se agrandó, buscaba crecer y trepar. Tuvo un affaire con Alberto Rodríguez Saa después de que le hizo una entrevista. Logró lo que quería y terminó como terminó, no la quiere nadie, es abusiva, maltratadora y mala gente”, continuó.

“Tengo un rechazo total porque sé qué clase de persona es, tiene que pedir perdón a toda la gente que hizo mierda”, concluyó Winograd.