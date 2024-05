«Jade» es la nueva película de Netflix que se posiciona entre lo más visto: ¿De qué se trata?

Entre las novedades de Netflix, la plataforma acaba de estrenar una explosiva película de acción, llena de adrenalina y suspenso, que en un puñado de horas se metió de lleno en el top 10 de lo más visto.

Se trata de “Jade”, cinta dirigida por James Bamford, que cuenta la historia de Jade, una mujer misteriosa con un pasado turbulento que se ve obligada a utilizar sus habilidades de combate para proteger a su familia y salvar su vida.

“Jade” es una película llena de acción y emoción que te mantendrá enganchado desde el principio hasta el final. Las escenas de lucha están muy bien coreografiadas y las actuaciones son convincentes.

Cuenta con Shaina West en el papel de Jade, mientras que Mickey Rourke ofrece una actuación memorable como el villano de la historia.

De qué trata “Jade”, el nuevo furor de Netflix

“Una mujer intrépida se enfrenta a peligros a cada paso después de quedar en el punto de mira de un gángster y un hombre de negocios a la caza de información robada”, dice la sinopsis oficial.

Jade, interpretada por la talentosa Shaina West, es una mujer que ha vivido al margen de la ley. Sin embargo, cuando su hermana es asesinada accidentalmente, se ve obligada a regresar a su antiguo mundo y enfrentar a peligrosos enemigos. En su camino se cruzará con Connor (Mickey Rourke), un poderoso hombre de negocios que la ayudará a cambio de su ayuda para recuperar un disco duro que contiene información confidencial que podría destruirlo.

Jade no solo tendrá que luchar contra enemigos externos, sino que también deberá confrontar sus propios demonios internos. A medida que avanza la historia, descubrirá que no todo es blanco o negro, y que las personas no siempre son lo que parecen.