Javier Milei contó que ver a sus perros mastines es su «forma de relajarse» desde que es presidente

Javier Milei en una entrevista con la CNN, contó cómo es su rutina desde que es presidente de Argentina y dijo que «una manera de relajarse» es poder visitar a sus mascotas antes de comenzar su jornada laboral. Además dio más detalle sobre cómo es el carácter de cada uno.

Es de buen saber la relación que Milei mantiene con sus mastines a los cuales llamó sus «hijitos de cuatro patas», desde que los ubicó en el mango de su bastón presidencial se supo que los cinco perros son parte importante de su vida por ello en entrevistas nunca pierde la oportunidad para mencionarlos. En una entrevista realizada por Andrés Oppenheimer, que se emitirá en las próximas horas por CNN, detalló que sus mascotas se encuentran en caniles ubicados en un sector de la quinta en Olivos.

“Me levanto y, en general, lo que hago es subirme al carrito de golf. Más bien me levanto y me voy a ver a mis hijitos de cuatro patas, a Conan, Murray, Milton, Robert y Lucas, que están en una parte de la quinta. Estoy con ellos, aproximadamente una hora, y ya después vuelvo, me baño y me pongo a trabajar. Bueno, entonces esa es mi forma de relajarme”, remarcó.

Por su parte ante la pregunta del conductor sobre cómo era la relación entre los perros, Milei explicó que no pueden estar juntos porque «con la pandemia perdieron el hábito de manada». Por esta razón se encuentran en cinco caniles distintos y cinco espacios de recreo, «ellos deciden de qué lado, se ubican».

Milei: «tienen personalidades muy distintas»

El presidente argentino habló sobre cómo es el carácter de cada uno de sus hijos perrunos y dijo que tienen «personalidades muy distintas».

«Murray es muy cariñoso, pero es muy, muy territorial, Conan luce muy tranquilo, pero no lo provoque”, señaló y agregó: «Después por ejemplo, Milton, que además es el más grandote: físicamente en dos patas, mide dos metros. A él le gusta solo estar con mujeres. O sea, no es ningún tonto. Después Robert es muy revoltoso. O sea, está todo el tiempo haciendo lío. Es decir, quizás es el que más se parece a mí en la personalidad. Y Conan. Y después Lucas es un cabrón, enseguida se fastidia y se satura rápido”.