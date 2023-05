Jesica Cirio hizo una explosiva publicación contra Martín Insaurralde, mientras él estaba con Cristina Kirchner

Mientras Cristina Kirchner se encontraba sobre el escenario en Plaza de Mayo, Jesica Cirio hizo polémicas publicaciones en sus redes sociales que estarían apuntadas a Martín Insaurralde, quien acompañaba a Axel Kicillof y a la vicepresidenta en el acto.

La modelo y conductora de «La Peña de Morfi» utilizó las historias de Instagram para hacer un fuerte descargo, donde además se la vio sin su tradicional alianza de matrimonio. Ambas imágenes apuntan a que la separación con Insaurralde, jefe de Gabinete en la provincia de Buenos Aires, no tiene vuelta atrás.

Cuando Cristina Kirchner se llevaba todas las miradas, Jesica Cirio posteó sobre un fondo negro: «Feliz día de la Patria para todos los argentinos de bien. Para otros, solo queda la triste imagen de parecer. Pensar que en esa plaza alguna vez hubo caballeros en serio y hoy se esconden detrás de una mujer«.

Posteriormente, en un post de canje con una marca de cuidado del cabello, se observó que Jesica Cirio ya no lleva su alianza matrimonial en el dedo anular izquierdo, donde se acostumbra.

Jesica Cirio viene dejando algunas pistas de lo que llevó a la crisis a su pareja con Martín Insaurralde; sin embargo, por ahora no blanqueó más que la separación, a pesar de haber hablado incluso de «traición», de manera soslayada.

Jesica Cirio y Martín Insaurralde en una profunda crisis que terminó en separación

Luego de una serie de rumores que hablaban sobre una profunda crisis de pareja, en abril pasado se confirmó la separación de Jésica Cirio y Martín Insaurralde. El encargado de darlo a conocer fue el periodista Ángel De Brito.

El periodista de LAM, que suele obtener primicias del mundo del espectáculo, dio la noticia a través del sticker de preguntas de Instagram. Bajo la consigna “Ángel responde”, un seguidor le preguntó por el estado de la relación entre la modelo y el político.

“Están separados, pero por ahora no quieren hablar y no se saben los motivos”, aseveró de Brito. Aparentemente, estarían esperando que pase la época de elecciones para que su vida privada no comprometa el rol político del actual jefe de gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires.