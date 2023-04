Confirmaron la separación de Jésica Cirio y Martín Insaurralde, tras diez años de relación

Luego de una serie de rumores que hablaban sobre una profunda crisis de pareja, se confirmó la separación de Jésica Cirio y Martín Insaurralde. Así lo dio a conocer esta tarde el conductor Ángel de Brito en sus redes sociales.

El periodista de LAM, que suele obtener primicias del mundo del espectáculo, dio la noticia a través del sticker de preguntas de Instagram. Bajo la consigna “Ángel responde”, un seguidor le preguntó por el estado de la relación entre la modelo y el político.

“Están separados, pero por ahora no quieren hablar y no se saben los motivos”, aseveró de Brito. Aparentemente, estarían esperando que pase la época de elecciones para que su vida privada no comprometa el rol político del actual jefe de gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires.

Los rumores de distanciamiento comenzaron unas semanas atrás, pero la propia Cirio se encargó de desmentirlos al señalar que ambos se encontraban sumamente ocupados con sus respectivos trabajos.

Ángel de Brito confirmó la separación

Recientemente, la modelo celebró su cumpleaños con una importante fiesta a la que se sospechaba que su marido no había acudido. Luego publicaron una foto familiar en la que se lo puede ver allí presente, pero parece ser que el exintendente de Lomas de Zamora solo habría pasado por un momento a saludar y después se fue.

De acuerdo con fuentes allegadas al matrimonio, Jésica ya habría comenzado a buscar domicilio para mudarse con su hija hace un tiempo. Al parecer, la conductora de La Peña del Morfi encontró el lugar indicado en el Highland Park Country Club, ubicado en el barrio de Pilar.

Jesica Cirio y Martín Insaurralde se conocieron en 2013, luego de que ella le realizó una nota para el programa en el que trabaja en dicho momento. Tras un año de noviazgo contrajeron matrimonio en 2014 y recibieron a su hija, Chloé, el 5 de noviembre de 2017.

Jésica Cirio había desmentido la separación de Martín Insaurralde

En diálogo con «La Once Diez», Jesica Cirio aseguró: «No, no estamos separados. Con Martín hoy estamos laburando mucho, cada uno por su lado. Y sí es real que estamos con poco tiempo porque cada uno está concentrado en lo suyo, estamos yendo a pocos eventos y él está con el perfil muy bajo».

Como si eso fuera poco, en una entrevista con «Intrusos», la conductora agregó: «Ya lo desmentí, no sé de donde nace eso. Estamos trabajando mucho los dos, pero no tengo ni idea de dónde salió eso».