Jey Mammon en medio de la polémica por los Martín Fierro: Telefe no quiere invitarlo

Se aproxima la celebración de los Martín Fierro 2023 y, mientras se ultiman los detalles, la ceremonia ya está envuelta en una polémica. Es que, trascendió en las últimas horas, que APTRA sacaría la terna de «mejor programa musical» para evitar la presencia y hasta la mención de Jey Mammon por «La Peña de Morfi».

En esta nueva edición de los famosos premios el anfitrión será Telefe. Por esa razón, se habla de que la conducción estará a cargo de Marley posiblemente acompañado por Wanda Nara, que se encuentra en un gran momento con MasterChef Argentina, y de que contará con una participación especial de Susana Giménez.

En ese contexto, quedó apuntado Jey Mammon tras conducir el último año «La Peña de Morfi». Es que el artista fue relegado de la conducción del ciclo, donde lo acompañaba Jesica Cirio, involucrado en la denuncia de abuso sexual realizada por Lucas Benvenuto.

Es que ni APTRA ni Telefe quieren que Jey Mammon sea nombrado en el evento, y menos aún que sea parte de los invitados de la fiesta. Por esa razón, desde la organización de los premios evaluaban sacar la terna «mejor programa musical», donde en años anteriores fue nominado «La Peña de Morfi».

Esta decisión afectaría a otros ciclos como «Pasión de Sábado», que se emite los sábados por América. Por eso, los hermanos Serantoni, productores de ese programa de cumbia, se encontrarían ofuscados por la determinación que los dejaría afuera de la competencia.

Qué dijo Jey Mammon sobre la polémica de los Martín Fierro 2023

En medio de este conflicto, Jey Mammon volvió a hablar sobre su incómoda situación. Consultado por el movilero de «Socios del Espectáculo», de El Trece, el conductor señaló que «no creo que Telefe esté pensando en no invitarme a los Martín Fierro».

Aseguró que «no tuvimos otra charla» con la producción del canal, ya que «mi cabeza en este momento ni siquiera está puesta en la vuelta a la televisión».

«Me suena extraño el planteo (de la terna) para dar una vuelta para no invitarme. Me parece un vericueto muy rebuscado. El programa no soy yo» concluyó Jey Mammon, quien cerró asegurando que «no sé si iría a los Martín Fierro».