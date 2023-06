Jey Mammon estuvo en el teatro: cómo fue su primera salida pública tras la denuncia por abuso

Jey Mammon fue a ver a Baby Etchecopar al teatro. El denunciado conductor asistió a ver un espectáculo teatral. «¡Volvé que te extrañamos!», «¡Vamos te queremos!», «¡Aguante Jey!», le gritaron algunos fans.

Fue la primera salida de Jey Mammon luego del escándalo por las acusaciones de Lucas Benvenuto, el joven que lo denunció por abuso sexual.

«Esta es una acusación falsa. Un hecho que no ocurrió. No violé, no abusé y no drogué a nadie«, habían sido las declaraciones del artista tras la fuerte denuncia del joven.

En la puerta del teatro, Jey posó para las cámaras junto a Gustavo Sofovich. En el hall del teatro, se sacó selfies con sus admiradores, que festejaron su presencia.

¿Jey Mammon vuelve a la TV? El misterioso posteo en redes

Jey Mammon, exconductor de La Peña de Morfi, compartió un video en su Instagram y replicó una publicación de agosto de 2022. En el video, junto a César Pueyrredón, Mammon apareció frente al piano, al entonar la melodía de “No quiero ser más tu amigo”.

El expresentador manifestó en las tres entrevistas que dio a los medios, antes de su viaje a Madrid, su deseo de volver a la televisión. Pero su carrera profesional continúa en suspenso.