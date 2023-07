Jey Mammon reveló por qué llegó tarde a los Premios Martín Fierro: «No me arrepiento»

Los premios Martín Fierro generaron todo tipo de perlitas y sucesos que despertaron la reacción inmediata de cientos usuarios en la redes sociales. Uno de los momento de más repercusión fue la llegada -un tanto tardía- de Jey Mammon.

El exconductor de la Peña de Morfi cumplió con su palabra y asistió a la emblemática ceremonia con «la frente bien en alto». Pero su retraso en el ingreso al Hotel Hilton llamó poderosamente la atención, incluso se llegó a pensar de que desistiría de participar, tras la polémica en torno a la denuncia por abuso sexual.

Finalmente, el humorista reveló el motivo por el qué no participó de la alfombra roja de los premios y por qué llegó tarde al evento, incluso después de que pasara la terna en la que estaba nominado el programa que condujo hasta hace algunos meses. Además, habló sobre el reencuentro con sus compañeros y otras figuras del espectáculo.

“La verdad es que llegué un poquito tarde para evitar que sea un descontrol la entrada. Iba a ser una revolución pero no por mí, sino por la entrada de los Martín Fierro”, reveló Jey en una nota con Pablo Montagna.

A su vez, el conductor habló sobre lo que significaba para él participar del evento y las dudas que tuvo sobre asistir. “En el programa de Luis Ventura dije que hasta último momento podía arrepentirme porque este es un lugar energéticamente muy difícil para mi”, explicó y continuó: “Pero estoy acá y no me arrepiento, estoy contento de compartir con un equipo con el que tuve un año maravilloso”.

Durante el evento, Mammon se reencontró con sus compañeros de programa quienes abandonaron la mesa en cuanto llegó. También dialogó con Susana Giménez, luego de que la diva se alegrara públicamente por su presencia en los premios.

“No esperaba nada en particular. Esta es una noche que va más allá de los Martín Fierro, es una noche de reencuentro y tiene que ver, en mi caso, con encontrarse con la gente. Si gana o no La Peña, me parece secundario a lo que significa mi caso personal”, cerró el conductor.

Los famosos que se acercaron a Jey Mammon en los Premios Martín Fierro 2023

Caramelito fue una de las famosas que se acercó a la mesa de Jey Mammon. Ambos se fundieron en un abrazo y hubo entre ellos una pequeña conversación.

Caramelito confirmó días atrás su relación con Coco Sily pero de acuerdo a las imágenes difundidas en Socios del Espectáculo, el comediante no tuvo la misma actitud con Jey que su novia.

En Socios también detallaron que Susana Roccassalvo saludó a Jey Mammon. Según informaron distintos panelistas del programa «nadie le negó el saludo» al conductor denunciado por abuso sexual pero si se notó el distanciamiento. De hecho en las imágenes se pudo advertir que Andy Kusnetzoff tuvo con Mammon un saludo «frío».