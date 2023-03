Jey Mammon volvió a hablar: “Estoy en shock, paralizado y tomo clonazepam todo el tiempo” 

El conductor Jey Mammon volvió a hablar tras su denuncia por abuso sexual contra Lucas Benvenuto y reconoció que está en “shock” y que toma “clonazepam todo el tiempo”. “Quiero contar como estoy porque hace una semana no digo nada y estoy en mi casa hace una semana”, comenzó Jey en una entrevista que brindó a C5N, que será transmitida completa este viernes.

“Estoy en shock, paralizado y tomo clonazepam todo el tiempo”, reconoció el presentador, que venía de hacer un descargo a través de sus redes sociales.

“No sé qué va a pasar en mi vida, ¿sabés? Pero sí sé algo y es que estoy siendo el mismo que fui siempre. Soy esto, el que quiere que me acompañe y sino que se quede en el camino”, sentenció.

Por último, le dedicó unas palabras a Benvenuto: “Le deseo de corazón que pueda sanar su alma y que si dentro de lo que él siente, de lo cual yo no comparto, que yo puedo ser parte de su daño, lo abrazo”.

Jey rompió el silencio en las últimas horas con un video en Instagram, en el que se lo veía quebrado. “Estoy atravesando, quizás, el peor momento de mi vida por la razón que los niveles de angustia que estoy viviendo no los experimenté nunca. Quiero salir a gritar por todos lados los que les voy a decir, pero no puedo, no tengo las fuerzas», dijo.

“Yo no violé, yo no abusé, yo no drogué a ninguna persona, jamás. Nunca en mi vida lo hice, ni lo haría, ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente. Estamos hablando de un nene de 14 años y yo necesito seguir profundizando. Yo a Lucas lo conozco. Él dice que tenía 14 años, pero en esa fiesta que nos conocimos tenía 16. Hay testigos, hay videos, se puede probar esto que estoy diciendo”, remarcó el denunciado.

“Esta semana en la que yo estuve acá en mi casa, se desmenuzó un tweet de 2011 que hablaba de Lucas, y es él. Yo tuve un vínculo con Lucas, tuve una relación con Lucas. 22 de diciembre de 2011, Lucas tenía 19 años. No pongo debajo de la alfombra ese tweet ni el vínculo que tuve con él. Íbamos de la mano por la calle, nos besábamos por la calle. Ese vínculo duró hasta los 25 años, entre idas y venidas. Ese vínculo fue un vínculo lleno de amor, de contención, de consentimiento, nada más alejado de violación, abuso, de drogarlo, nada de eso», aseguró.