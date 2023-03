La polémica frase de Fernando Burlando, el abogado de Jey Mammon

Fernando Burlando, abogado de Jey Mammon recorrió distintos canales de televisión para defender a su cliente. El conductor está acusado de haber abusado de un joven cuando la víctima era menor de edad.

Ayer, en su descargo, Mammon había deslizado la posibilidad de que se realizara un «juicio por la verdad» para demostrar su inocencia. En ese contexto, Burlando dejó una polémica frase al hablar de la denuncia contra Mammon.

«En el mundo gay hay situaciones que se viven, que se ven, que todos, da la sensación, que dan vuelta la cara y no las observamos y que esto no ocurre, que no hay niños dando vueltas por todos lados. Entonces, me interrogan a mí como si yo fuese responsable de ese tipo de situaciones, cuando realmente ustedes son más responsables que yo«, manifestó Burlando a El Nueve.

Respecto del pedido de Mammon, Burlando señaló: «La inquietud de Jey es que se sepa la verdad. Estaría bueno hacer un juicio por la verdad, como él quiere porque niega categóricamente los hechos. Él tuvo una relación con Lucas, pero una relación en la cual había familiares que conocían ese vínculo».

Polémico apoyo de Chano a Jey Mammon

Luego del video emitido por Jey Mammon, donde intentó esbozar una defensa en su favor tras la denuncia de Lucas Benvenuto, sorprendió el comentario dejado por Chano Charpentier en Instagram, donde envió su solidaridad al conductor.

«Te creemos amigo», le puso el exlíder de «Tan Biónica», e inmediatamente se viralizó.

Además del cantante, Jey recibió el apoyo de Sandra Mihanovich, quien le escribió «te abrazo», y de la actriz Grecia Colmenares, entre otros pocos famosos.