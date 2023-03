Jey Mammon pidió un «Juicio por la Verdad»: de qué se trata el proceso

Jey Mammon buscará reivindicar su figura bajo un mecanismo legal sin consecuencias penales que se utilizó durante la última dictadura militar en delitos de lesa humanidad: el Juicio por la Verdad.

Tras ser acusado por abuso sexual por Lucas Benvenuto y que la causa prescribiera, Mammon busca «limpiar» su imagen. El joven lo acusa de haberlo abusado desde que tenía 14 años, la cual proscribió en marzo de 2021 al cumplirse diez años del hecho.

En un video publicado en redes sociales, el conductor asegura que tuvo una relación consentida desde que el joven tenía 16 años y que nunca hubo ningún tipo de abuso.

El mecanismo por el cual Mammon busca reafirmar su imagen es un «Juicio de Verdad» en el que no se esperan imputaciones penales para los acusados, sino que se apunta a develar los hechos reales.

Para ser llevado a cabo un Juicio por la Verdad, se deberá reabrir la causa, además de realizarse audiencias, en las que se expondrán pruebas y testigos y Mammon estaría representado por el abogado Fernando Burlando.

Se trata de un proceso que no es utilizado y sólo se apeló al mismo en el momento en el que se encontraban vigentes las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, por las cuales una importante cantidad de responsables de los crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar no podían ser juzgados hasta que fueron abolidas esas normas, por lo que los familiares de víctimas demandaron que se conozca la verdad de los hechos.

Recientemente, el abogado de Benvenuto, Javier Moral, también indicó que podrían llegar a solicitar un Juicio por la Verdad basándose en las resoluciones de la Corte Interamericana de Justicia.

Jey Mammon rompió el silencio: las principales frases

– “Estoy atravesando, quizás, el peor momento de mi vida».

– «Los niveles de angustia que estoy viviendo no los experimenté nunca».

– «Quiero salir a gritar por todos lados los que les voy a decir, pero no puedo, no tengo las fuerzas».

– “Yo no violé, yo no abusé, yo no drogué a ninguna persona, jamás. Nunca en mi vida lo hice, ni lo haría, ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente«.

– «Estamos hablando de un nene de 14 años y yo necesito seguir profundizando. Yo a Lucas lo conozco. Él dice que tenía 14 años, pero en esa fiesta que nos conocimos tenía 16″.

– «Se desmenuzó un tweet de 2011 que hablaba de Lucas, y es él».

– «Yo tuve un vínculo con Lucas, tuve una relación con Lucas. 22 de diciembre de 2011, Lucas tenía 19 años».

– «No pongo debajo de la alfombra ese tweet ni el vínculo que tuve con él. Íbamos de la mano por la calle, nos besábamos por la calle. Ese vínculo duró hasta los 25 años, entre idas y venidas».

– «Ese vínculo fue un vínculo lleno de amor, de contención, de consentimiento, nada más alejado de violación, abuso, de drogarlo, nada de eso. Lo vuelvo a negar, lo necesito negar rotundamente porque me hace mierda escucharlo cada vez que lo escucho”.

– «Yo entiendo que Lucas necesita, evidentemente, sanar su historia, pero no es acusándome a mí de cosas que no son ciertas».

– «Yo no quiero arreglo ni pacto entre las partes. No quiero nada de eso. El daño que a mí se me está haciendo es tan enorme que yo no quiero».

– «Necesito el juicio a la verdad y los elementos están para que yo lo pueda llevar a cabo. Necesito recuperar mi vida«.