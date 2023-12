Jey Mammon volvió al teatro: «Me debo a mi público»

Jey Mammón volvió al teatro. Lo hizo con un nuevo espectáculo en el Teatro Zorba, de Villa Carlos Paz. En ese lugar el actor presenta un unipersonal de miércoles a domingo que repasa su vida.

Con un tono muy serio y al borde del llanto, el humorista dijo: “Ahora entendí cuál es mi público y que me debo a mi público, así que a ustedes les agradezco de corazón… Me costó un huevo arrancar”.

Junto al humor de sus personajes y la música, el artista destacó que lo hace feliz poder regresar. «Estoy muy feliz y gracias por tanto amor», dijo el actor y músico, junto a un público que lo aplaudió.

Jey Mammon estuvo alejado de los medios desde que salió a la luz la denuncia por abuso sexual que le hizo Lucas Benvenuto.

Telefe lo desvinculó de la conducción de La Peña de Morfi y transitó días muy oscuros por la condena social que despertó esta causa.

Jey Mammon sobre la cancelación: «Te morís pero estás vivo»

El caso de abuso denunciado por Lucas Benvenuto nunca pudo ser investigado porque prescribió ya que el hecho denunciado habría ocurrido muchos años atrás.

En su regreso Jey Mammon no evitó el tema. “¿Viste cuando vas al gimnasio y te empiezan a doler músculos que no sabías que ni existían? Cuando te cancelan te duelen partes del alma que no sabías que tenías. Te morís pero estás vivo”, aseguró.