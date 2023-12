Marcela Tinayre y Gustavo Sofovich enfrentados por el nuevo conductor de «Polémica en el Bar»

La relación entre Gustavo Sofovich, productor de Polémica en el Bar, y Marcela Tinayre, conductora del programa de América, no es para nada buena, en un conflicto que ha ido en aumento en las últimas semanas. Es que el hijo de Gerardo quiere cambiar a la hija de Mirtha por un polémico personaje, que ha sido cancelado en los últimos meses.

Es de público conocimiento que Gustavo Sofovich tiene una gran amistad con Jey Mammon, quien salió de la televisión luego de la denuncia que realizó Lucas Benvenuto por abuso sexual en su adolescencia, por lo que querría que el exconductor de «La Peña de Morfi» ocupe el lugar de Marcela Tinayre.

Jey Mammon volvió a las tablas hace pocas semanas, con el estreno de su unipersonal «Enseguida Vuelvo», que debutó en Córdoba. De esta manera, el exconductor de «La Peña» busca volver el tiempo atrás y recuperar la popularidad que tenía antes.

Esta decisión de Gustavo Sofovich habría disgustado a Marcela Tinayre, quien ya venía de sentirse ofendida por el cambio de horario de «Polémica en el Bar» en la pantalla de América, lo que generaba una competencia directa con su mamá, Mirtha Legrand.

Las fuertes frases de Gustavo Sofovich contra Marcela Tinayre

Consultado por su relación con Marcela Tinayre, Gustavo Sofovich tuvo fuertes declaraciones contra la conductora de «Polémica en el Bar». «Mi deseo es que Marcela no lo conduzca» dijo el productor sobre el futuro del programa de América.

Posteriormente, en un intercambio con «Intrusos», Sofovich agregó “a mí no me molesta que no me haya invitado al cumpleaños, me molesta ella” concluyó.