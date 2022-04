Jey Mammón y Jésica Cirio presentaron la nueva versión de «La Peña de Morfi»

Telefe estrenará este domingo la nueva temporada de “La peña de Morfi”. Contará la conducción de Jesica Cirio y Jey Mammón. Ayer ambos difundieron un video en el que muestran un adelanto de cómo será el programa.

“Me vengo a amalgamar a algo que ya funciona. Yo, claramente, tengo mi identidad, mi ADN, veo el estudio y me tiro de cabeza, porque tengo ganas de cantar y de tocar”, manifestó el flamante conductor. El ciclo debutará el domingo 1º de mayo a las 11.

“Cuando me preguntan si estoy nervioso, digo que no. Me parece que este programa está angelado y bendecido por Gerardo y acompañado por el equipo, que es sólido y va solo. Siento que puedo ir de la mano del equipo y que el programa va solo, por eso estoy feliz y agradecido”, añadió Mammón.

Vuelven las risas, el cantar juntos🎤 ¡Este domingo vuelve #LaPeña! 💥 @JEYMAMMON y @jescirio te esperan con la mejor música y grandes recetas 🍽🥳



A las 11 hs por Telefe 📺 pic.twitter.com/FTP87k0ltd — MorfiTelefe (@MorfiTelefe) April 26, 2022

Luego de varios cambios en la fecha de debut y de un homenaje al fallecido Gerardo Rozín, que se emitió el 20 de marzo, el ciclo dominical se prepara para estar a la altura de las expectativas del público. Así, en el debut estarán presentes Abel Pintos, Los Palmeras, el grupo de folklore Los 4 de Córdoba, Sandra Mihanovich y Lito Vitale.

Santiago Giorgini y Rodrigo Cascón estarán a cargo de lo gastronómico. Mirta Barredo y Silvia Carabajal se suman para enseñar sus mejores recetas en la sección de panadería. Ariel Rodríguez presentará las noticias vinculadas al mundo del deporte; el humor quedará en manos de Luis Rubio y Pato Muzzio y el trío Dos Más Uno aportará su toque musical.

