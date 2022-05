Joaquín Levinton fue eliminado y se definieron las finalistas de MasterChef Celebrity La Revancha

MasterChef Celebrity La Revancha está llegando a su fin. Anoche Joaquín Levinton fue eliminado del reality. La gala comenzó con una divertida prueba en la que Vicky Xipolitakis, Sofía Pachano, Juariu y Levinton debieron pasar por una “pileta de ingredientes”. En ese contexto los participantes se «sumergieron» en un mar de cubos con los nombres de ingredientes que luego iban a tener que utilizar en el plato a preparar.

Al momento de cocinar, Joaquín puso manos a la obra pero su trabajo se vio interrumpido cuando un repasador rozó el fuego de la cocina y comenzó un pequeño incendio que rápidamente fue controlado.

El cantante cocinó un bife de chorizo con puré de papas y batatas, salsa holandesa, con verduras asadas y ensalada fresca de tomates al que bautizó “La vanguardia sabe así”. Los jurados coincidieron en que resultó ser el plato más flojo de la noche y decidieron que deje el programa.

“Cuando me volvieron a llamar, la verdad es que me puso muy contento. A mí me divierte mucho estar acá, para mí es como un juego. Más que una competencia, es venir a jugar, así que lo disfruté de vuelta”, señaló Joaquín al despedirse.