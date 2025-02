Johnny Depp fue al Teatro Colón y su la actitud sorprendió a todos

Johnny Depp sigue haciendo de las suyas en Argentina. El actor, conocido por su papel icónico en Piratas del Caribe, se encuentra en Buenos Aires, en la casa de Vero Lozano y su marido «Corcho» Rodríguez.

Tras una estadía de diez días en Punta del Este, donde disfrutó de la tranquilidad del balneario uruguayo, el reconocido actor, se aventuró a salir a pasear por Buenos Aires y a visitar el Teatro Colón, sorprendiendo a todos los que se lo cruzaban.

En las imágenes se lo puede ver en contacto con quienes se acercaron a saludarlo y a sacarse una foto con él. Cabe destacar que Johnny Depp se mostró siempre con una sonrisa y mucha buena onda.

El vínculo entre Depp y Rodríguez se consolidó hace un año y medio gracias al fotógrafo de rock Ross Halfin, amigo común de ambos. Desde entonces, compartieron momentos en festivales de cine como los de Roma y San Sebastián, donde se presentó Modi , la película dirigida.

Su visita tiene como objetivo principal la grabación de nuevas canciones en el estudio La Roca Power Studio, diseñado por Eddie Kramer, legendario productor de bandas como Led Zeppelin y The Beatles.

El vínculo entre Depp y Rodríguez nació hace un año y medio gracias al célebre fotógrafo de rock Ross Halfin, amigo en común de ambos. Desde entonces, compartieron encuentros en festivales de cine como los de Roma y San Sebastián, donde se presentó Modi, película dirigida por Depp y cuya distribución en América Latina está a cargo de Rodríguez. Durante el Festival de Roma, fue que el empresario invitó al actor a pasar por Punta del Este y Buenos Aires.

new video of johnny depp in san telmo, argentina last night. pic.twitter.com/6snrb9Xv0k