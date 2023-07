Jorge Lanata anunció que Wanda Nara tiene leucemia y le llueven las críticas

Tras revelar en su programa de Radio Mitre, que la conductora de MasterChef Wanda Nara tiene leucemia, el periodista está siendo criticado en redes. Lanata dio la información esta mañana amparado en que varias fuentes del círculo íntimo de Wanda Nara se lo confirmaron.

Guinzburg, Rozin son algunos de los ejemplos que decidieron no contar su enfermedad. Quizás Wanda decidía lo mismo. No lo sabemos. se enteró ayer. No le dieron tiempo a que piense y procese lo que le pasa. Yo tuve cáncer y al principio no caes. Horrible todo.