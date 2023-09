Jorge Lanata pasó su cumpleaños internado: el motivo por el que odia celebrar su día

Jorge Lanata volvió a la terapia intensiva de la Fundación Favaloro. Reingresó al centro de salud justo el día de su cumpleaños número 63 por un fuerte cuadro febril.

En ese contexto, muchos recordaron por qué Jorge Lanata detesta festejar su cumpleaños. El conductor y periodista odia celebrar su aniversario de natalicio por un motivo que lo remonta a su infancia cuando su madre estaba muy mal de salud.

«Cumplo años el 12 de septiembre pero no me acuerdo qué hice», le había dicho a Juana Viale en una entrevista para el programa La Noche de Mirtha, cuando ambos debatían de la escandalosa foto del cumpleaños de Fabiola Yañez en la Quinta de Olivos, en plena pandemia, cuando regía el aislamiento estricto.

«Mi mamá estaba enferma, cuando era chico tuvo un tumor cerebral. En mi casa siempre decíamos que festejaríamos mi cumpleaños cuando ella se curara. Ella nunca se curó«, había revelado aquella vez.

“A mí me quedó una fea historia, de esperar llegar a festejar algo que nunca festejamos, entonces no me los banco mucho”, había contado Lanata en La Mesa.

La salud de Jorge Lanata

Jorge Lanata volvió a ser internado debido a un cuadro febril. En las últimas horas se supo que el periodista pasó bien la noche y está lúcido. Lanata había recibido el alta el lunes a la tarde noche, pero horas más tarde lo trasladaron nuevamente por precaución.

Al conductor televisivo le están realizando cultivos para conocer la causa de la fiebre por la cual tuvo que volver a ser hospitalizado luego de recibir el alta, informó TN en su sitio web.