Jorge Lanata podría volver a Radio Mitre esta semana: «Lo peor ya pasó»

A mediados de junio el periodista Jorge Lanata generó preocupación tras sufrir un grave episodio cardiaco que lo dejó internado por varios días. El periodista estaba haciéndose estudios en el Hospital Italiano cuando sufrió un paro cardiaco por el cual tuvo que ser atendido inmediatamente.

Si bien el conductor tuvo complicaciones respiratorias durante la última semana se junio, su estado de salud parece haber mejorado notoriamente. Así lo contó Augusto «Tartu» Tartúfoli, quien recientemente se incorporó al programa de Lanata por Radio Mitre.

Qué dijo Tartu sobre la salud de Jorge Lanata

En los últimos días el periodista de espectáculos Augusto «Tartu» Tartúfoli se incorporó al equipo del programa radial «Lanata Sin Filtro», en reemplazo de Marina Calabró, quien renunció en medio de un escándalo.

Así, durante su columna el periodista contó detalles sobre la salud del conductor de «Periodismo Para Todos» y reveló cuando podría reincorporarse al programa. «Por lo que hablé con producción, consideran que Lanata se va a reincorporar en los próximos días» comenzó.

«A fin de julio empezaría su programa de televisión. Lo peor ya pasó» aseguró Tartú. «La ventaja es que está en su casa, en su habitación. Se pone el traje y puede hacer el programa desde el living, no tiene que salir a la calle» explicó.

Por qué estuvo internado Jorge Lanata

El viernes 14 de junio el reconocido periodista sufrió un paro cardiaco mientras se encontraba en el Hospital Italiano(Ciudad de Buenos Aires) realizándose una resonancia magnética. La primicia fue dada por la periodista Marcela Tauro en vivo por Intrusos, programa de América TV. El episodio cardiaco hizo que Lanata tuviera que permanecer internado en dicho hospital.

Una semana después Lanata tuvo complicaciones respiratorias, según contó la panelista de espectáculos Yanina Latorre. «Tuvo un episodio respiratorio muy feo, realmente muy feo. Lo intubaron y desde el sábado a hoy él está sedado y está intubado. Una sola vez le trataron de bajar la sedación, de empezar a extubar y no pudieron” contó Latorre en LAM.

Luego, agregó: «Pregunté si era un estado muy de gravedad, me dijeron que no, pero como están preocupados y viene ya con estos episodios hace un tiempo, no quieren despertarlo y extubarlo hasta que realmente lo vean muy óptimamente bien».

Afortunadamente, según lo que contó Tartu, Jorge se encuentra en su casa y esta fuera de peligro.