Jorge Lanata picante sobre su cruce con Javier Milei: «En algún lugar hay que ponerle un punto»

Jorge Lanata habló este martes sobre su cruce con Javier Milei, luego de que el mandatario lo acusara de «larretista», y señaló que «en algún lugar hay que ponerle un punto» al presidente. «No puede seguir siendo panelista, tiene que darse cuenta de que es presidente» indicó el periodista.

El conductor de «Lanata sin filtro» dialogó con Ernesto Tenembaum en Radio Con Vos (89.9) y fue duro con el presidente. «Me parece que tenemos que unirnos los periodistas» declaró Lanata, y argumentó «nosotros no decimos cualquier cosa, buscamos las pruebas de lo que vamos a decir. Eso no quita que no podamos equivocarnos, pero no mentimos deliberadamente«.

«La reacción de Javier Milei que él piensa ante un comentario es que hay que sacarlo de raíz, porque tiene miedo o le preocupa que ese comentario se generalice y entre a formar parte de la conversación» agregó Jorge Lanata en la charla con Tenembaum y su equipo radial.

Respecto de esta situación, Jorge Lanata anticipó que «en mi caso, lo que pueda hacer para evitarlo, lo voy a hacer. Si no digo nada, lo estoy aceptando y yo no lo voy a aceptar«. «Los que lo justifican es porque le tienen miedo» agregó.

Jorge Lanata habló sobre su diálogo con Patricia Bullrich: «Dijo que Milei es así»

Respecto de la mediación de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, Jorge Lanata indicó que la funcionaria argumentó que «Milei es así. Es el argumento de mucha gente, que es así que a él le sale insultar».

«Milei creció en los programas de la tarde y de la noche de la televisión, en un ámbito donde más barbaridades decía, más medía. Él sigue en ese lugar» agregó el conductor de «Lanata Sin Filtro» por Radio Mitre.

Lanata agregó que «la actitud de Javier Milei es más desigual porque polemiza con periodistas y, en ese caso, se parece al kirchnerismo porque está buscando enemigos desiguales, con los que no tenga ningún costo tener un conflicto».

«Frente a este gobierno hay bastante oficialismo en el periodismo, más que frente a otros gobiernos. Cuando Milei ha atacado a diversos periodista, yo no vi tanta defensa de los periodistas» concluyó el conductor.