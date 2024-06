Escándalo: por qué Ricardo Canaletti abandonó el programa de Carmen Barbieri

Majo Martino y Ricardo Canaletti se cruzaron ayer en vivo en el programa de Carmen Barbieri. Hoy el periodista de policiales optó por renunciar a “Mañanísima”, en medio de un escándalo.

Majo viajó a Estados Unidos para aportarle contenido de color a los partidos de la Selección Argentina en la Copa América 2024 pero cada vez que salía al aire se tenía que enfrentar con cuestionamientos de su compañero. Cansada de las críticas, la periodista no solo lo frenó al aire, sino que escribió en su cuenta de X: “Qué mal compañero Canaletti, por favor”.

Entonces la productora que se encuentra en Estados Unidos junto a Majo le pidió a Canaletti que hoy terminara con los chistes pero el periodista se tomó muy mal el pedido y decidió abandonar el programa de Carmen Barbieri, no sin antes insultar por mensaje de WhatsApp a la productora.

Ricardo Canaletti abandonó Mañanísima: qué dijo Carmen Barbieri

La conductora habló con “Intrusos” sobre esta inesperada partida de su panelista, a quien catalogó de manera cariñosa como “viejo cabrón”. “Se fue durante el último corte. Dijo ‘yo me voy, no me hace feliz estar acá’. Espero que haya sido nada más que un impulso… porque fue durante el programa, no lo pude ver yo… Fue en el último corte. Vi que se estaba vistiendo y no lo podía creer…”, reveló Carmen.

“Es un personaje divertido, yo le digo que es un viejo cabrón. Pensé que estaba jugando pero no, me dijo: ‘Yo me voy, no me hace feliz estar acá, hablaré con la producción’. Y se fue”, explicó la conductora.

NA