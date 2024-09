Juan Minujín y Angelina Jolie súper compinches: el estreno que los unió en un importante festival

Angelina Jolie, la actriz y directora de Hollywood, presentó “Sin sangre”, su último proyecto protagonizado por Salma Hayek y Demián Bichir en los TIFF 2024. Como se conoció a principios de este año, en el largometraje de Jolie también participó el actor argentino Juan Minujín, por lo que ayer ambos actores posaron felices en el estreno del film y las fotos revolucionaron las redes sociales.

Juan Minujín, feliz en la alfombra roja de con Angelina Jolie

En las imágenes de la alfombra roja del festival de cine, se puede notar la buena química que hay ente Angelina Jolie y Juan Minujín, quienes se mostraron muy sonrientes ante las cámaras. El largometraje dirigido por Jolie es un thriller de guerra basado en el libro homónimo de Alessandro Baricco y la locación elegida para grabar fue Roma. El medio Deadline calificó el proyecto como un film «sobre la guerra, el trauma, la memoria y la curación”.

Esta es la sexta vez que la expareja de Brad Pitt ejerce el rol de directora, luego de mantenerse alejada de las pantallas grandes tras su complicado divorcio del popular actor y padre de sus hijos.

Qué dijo Juan Minujín sobre su participación en la película de Angelina Jolie

Lo cierto es que, hasta ahora, no se conoce mucho sobre la participación de Juan Minujín en la película que dirigió Angelina Jolie, porque el mismo actor reveló que no podía dar detalles del film.

Simplemente, se limitó a calificarlo como un proyecto “hermoso” y compartió una imagen en su cuenta de Instagram con una sentida dedicatoria.

“¡Tan feliz con esta nueva aventura de filmar una película acá! No puedo estar más agradecido con esta profesión que me ha llevado y me lleva a recorrer tantos lugares y experiencias nuevas”, escribió en su posteo meses atrás.

Con información de Noticias Argentinas.-