La inesperada confesión de Lautaro Martínez tras la clasificación del Inter a la final de la Champions: «Le prometí a mi familia que…»

Lautaro Martínez fue titular en el triunfo de Inter por 4-3 ante Barcelona por la vuelta de las semifinales de la Champions League. El Toro sorprendió con su recuperación y luego de sellar su pase a la final contó detalles de la dura semana que atravesó por la lesión.

Luego de la clasificación a la gran final del próximo 31 de mayo, el Toro habló a corazón abierto respecto a lo que fue el arduo proceso para ponerse a punto y poder estar presente en el duelo ante el Barcelona.

«No estaba para jugar, le mando un saludo a mi madre que no quería que juegue este partido. Ella sufre cuando no estoy bien y bueno, en estos momentos es donde más me gusta estar adentro de la cancha ayudando a mis compañeros, haciendo feliz a esta gente que una vez más nos acompañó, nos apoyó», así inició la declaración del delantero argentino.

Y agregó en declaraciones a Sky Sports: «Lloré mucho después del partido contra el Barcelona, ​​pero le prometí a mi familia que jugaría. No me siento bien, pero trabajaremos para que mi pierna recupere su fuerza«.

«Ahora tenemos una gran oportunidad de pasar a la historia del club. Pero primero tenemos la liga y después pensaremos en la final», concluyó, ya enfocado en lo que se le viene al equipo de Simone Inzaghi.