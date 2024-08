Julia Mengolini, protagonista de un viejo video tras su cruce con Javier Milei: «El principio de inocencia es importante»

La periodista Julia Mengolini estuvo en el centro de la polémica en las últimas horas. La conductor dijo en su programa en Futurock que Fabiola Yañez «va a tener que probar lo que esta diciendo» y que el «yo te creo hermana» no es literal. Mengolini fue acusada de cambiar su posicionamiento para favorecer a Alberto Fernández, ya que ella es una importante figura feminista. Sin embargo, se difundió un vídeo de una entrevista para Filo News, de hace 1 año, que muestra el posicionamiento de la conductora.

El editorial de Mengolini que desató la polémica y la respuesta de Milei

Julia Mengolini fue tendencia en las redes sociales durante la tarde de lunes, luego de que se difundiera un editorial que realizó en «Segurola», el programa que conduce en Futurock. En el vídeo la conductora aclaró que significaba para ella «yo te creo hermana» y eso generó polémica

“Una cosa es la denuncia por violencia. Es lo único importante. Ojalá se investigue de manera correcta y en profundidad. Pero por el otro lado, si seguimos viviendo en una República, se presume la inocencia. Fabiola va a tener que probar lo que está diciendo» opinó Julia.

«Cuando nosotros decimos ‘yo te creo hermana’ es algo retórico y político. Es un principio general para decir que a las mujeres durante siglos no nos creyeron ni nos escucharon. Entonces, en principio, nosotros vamos a escuchar a las mujeres cuando denuncian violencia” explicó.

«Yo te voy a escuchar y vos vas a tener que probar lo que estás diciendo. El problema es que decir da a entender que uno está defendiendo a Alberto. No quiero defender a Alberto. Tampoco quiero ser la feminista perfecta” aclaró luego.

Ante esto, Javier Milei salió a cruzarla por X (Twitter). «Poesía pura. La declaración de la mentirosa Julia Mengolini (quien dijo que duermo con mis ocho perros y tengo se*o con mi hermana) te deja bien en claro que la agenda de género del kirchnerismo no difiere de la base zurda que es la de usarla para perseguir opositores» tuiteó el presidente.

POESÍA PURA

La declaración de la mentiroso Julia Mengolini (quien dijo que duermo con mis ocho perros y tengo sexo con mi hermana) te deja bien en claro que la agenda de género del kirchnerismo no difiere de la base zurda que es la de usarla para perseguir opositores. Cada día… https://t.co/bssmAnpBWn — Javier Milei (@JMilei) August 12, 2024

Luego agregó: «Cada día estoy más orgulloso de ser quien cerró los antros de persecución ideológica que eran el Ministerio de la Mujer, cómplice por encubrimiento, y el INADI«. Por su parte, Mengolini le respondió contundente: «Corrección presidente: dije que vivía con sus perros, no que dormía con sus perros. Y que estaba ‘enamorado de su hermana’, no que se acostara con ella. Los archivos están para que todo el mundo los vea. Por otra parte, no hago más que defender las garantías constitucionales«.

Julia Mengolini y una antigua entrevista que muestra su posicionamiento

Luego del cruce entre la periodista y el presidente, algunos usuarios defendieron a Mengolini en las redes sociales. Algunos, compartieron un clip de una entrevista que le brindó la conductora a «En Caja Negra» ciclo de entrevistas de Filo News, hace un año. En el vídeo, Julia afirma que siempre creyó en el principio de inocencia.

«Desde siempre fui muy cautelosa con esa parte. A mi siempre me molestaron las cancelaciones y los escraches. Si vos te pones a hacer un trabajo agresivo nunca me vas a ver ser parte de un escrache. De hecho, hasta en el momento mas álgido peleé contra eso» aseguró la figura de Futurock.

Julia Mengolini siempre tuvo la misma postura ante los escraches, cancelaciones y denuncias por violencia de género. Lo que pasa es que nunca la escucharon y están hablando de la idea que crearon de ella. (Como hacemos todos con las personas que no bancamos). pic.twitter.com/TYl3PoOqNW — Marian Herrera (@marianherrrera) August 12, 2024

«Yo tuve situaciones muy complejas de gente muy cercana que laburaba en la radio que estaba con ese ímpetu escrachador y yo de verdad estaba tratando una situación que era complicada. Siempre gana el jacobino en la revolución. Es mas difícil decir «che pará, no cortemos todas las cabezas» continuó.

«Es más complejo y creo que tiene que ver con mi formación jurídica. El principio de inocencia es importante, no todo el mundo tiene eso tan impregnado. Y por una mirada politica y estrategia para mi la cancelación es un error. Chicos, si vamos a cancelar estas apartando y marginando gente de la sociedad que después se te va a convertir en un monstruo. Ojo, seamos mas pedagógicos» concluyó.