Epuyén suspendió el Encuentro Provincial de Artesanos por los incendios en Chubut

La situación con los incendios en la Patagonia, Chubut es por el momento una de las provincias más complicadas. Por este motivo, el municipio de Epuyén decidió suspender el tan esperado Encuentro Provincial de Artesanos.

Cancelan el Encuentro de Artesanos en Epuyén

La Municipalidad de Epuyén lanzó un comunicado para informar que el 32° Encuentro de Artesanos previsto para los días 17 y 18 de enero de 2026, finalmente no se realizará

Según lo explicado, la decisión se tomó debido a la situación que atraviesa la localidad y la Comarca Andina. Remarcaron que eligen priorizar la seguridad de los vecinos y visitantes.

El evento reúne cada año a artesanos locales y de la región, se lo conoce como un referente cultural y turístico de Epuyén. Sin embargo es el segundo año que se debe suspender ante los incendios forestales que se desatan en temporada de verano.