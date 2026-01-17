Anita Espósito defendió a su hermana tras las críticas por su casamiento

El anuncio de casamiento entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat sacudió al mundo del espectáculo y abrió un debate inesperado.

La noticia no solo sorprendió por el impacto mediático de Lali, sino también porque contradijo declaraciones públicas que ella misma había dicho años atrás, cuando aseguraba que no se imaginaba casada ni “vestida de blanco”.

Anita contó que la decisión no la dejó impactada: “A mí no me tomó por sorpresa”, además explicó que, aunque una noticia así siempre genera sensaciones, para ella tenía sentido dentro del recorrido personal de la cantante.

El casamiento de Lali y Pedro Rosemblat reabre el debate sobre cambiar de opinión en el amor

También se refirió a las declaraciones antiguas de Lali sobre el matrimonio y reconoció que había vivido algo parecido: “A mí me pasaba lo mismo. No me quería casar ni nada, pero un día te pasa algo puntual con una persona”.

Con esa frase, Anita marcó un paralelismo entre su experiencia y la de Lali, poniendo el eje en la transformación personal y la posibilidad de cambiar de opinión a lo largo del tiempo.

Ante quienes señalaron una contradicción entre el pasado y el presente de Lali, Anita fue clara: “Te pasa con una persona en particular y tenés el derecho de poder cambiar ese pensamiento”.

La hermana de la artista remarcó que el crecimiento, el contexto y las relaciones pueden modificar decisiones que antes parecían impensadas.

Anita desarrolló aún más su reflexión y habló sobre el valor de atreverse a cosas nuevas, incluso si antes uno pensaba distinto: “Si te pintó otra cosa, porque la propuesta o la relación es distinta, porque vos estás distinta, porque creciste o lo que sea, está bueno animarse a hacer eso que quizá en otro momento no harías”.

Sobre el cierre, Anita dejó un pensamiento que sintetiza su defensa y su mirada sobre el amor: “Siempre tenés la chance de apostar por una cosa que, a priori, te parece buena”.