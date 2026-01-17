Donald Trump llamó a Javier Milei para integrar el «Board of Peace», una organización internacional orientada a la paz global

Javier Milei confirmó que Argentina será una de los países que formará parte del Board of Peace, Junta de la Paz, una organización de alcance global que fue creada por Donald Trump.

La iniciativa del estadounidense busca establecer una plataforma de resolución de conflictos y tiene como prioridad inmediata la pacificación de la Franja de Gaza.

Javier Milei integrará el «Board of Peace» de Trump

El presidente argentino realizó el anuncio este 17 de enero mediante un posteo en su cuenta de la red social X. Javier Milei calificó la invitación como un «honor» y resaltó que el país formará parte en calidad de «Miembro Fundador».

«Argentina siempre estará del lado de los países que luchan de frente contra el terrorismo, que defienden la vida y la propiedad, y que promueven la paz y la libertad», expresó Milei.

GRACIAS PRESIDENTE TRUMP @realDonaldTrump@POTUS



Es un honor para mí haber recibido esta noche la invitación para que la Argentina integre, como Miembro Fundador, el Board of Peace, una organización creada por el Presidente Trump para promover una paz duradera en regiones… pic.twitter.com/ORalzkzhlv — Javier Milei (@JMilei) January 17, 2026

Según lo detallado por el mandatario, la organización que nace como una propuesta de Trump tiene como premisa, promover una «paz duradera» en regiones devastadas por la guerra.

La inclusión de Argentina en esta organización ratifica el alineamiento total de Javier Milei con la agenda de seguridad y política exterior de Estados Unidos que se compone de la siguiente manera:

Prioridad Gaza: El primer objetivo declarado de la junta es mediar y estabilizar la situación en Medio Oriente tras años de conflicto.

Lucha antiterrorista: El organismo funcionará como un foro de cooperación para naciones que mantengan una postura firme contra el terrorismo internacional.

Diplomacia Directa: Se espera que la organización utilice canales alternativos a los organismos tradicionales (como la ONU) para acelerar acuerdos de paz.

Este movimiento rectifica la posición de Argentina como el principal aliado del Gobierno de Estados Unidos. La formalización del ingreso del país al Board of Peace marca un quiebre con la histórica política de neutralidad o mediación multilateral y se vuelca hacia una diplomacia de «alineamiento activo» con las potencias occidentales en los conflictos más sensibles del siglo XXI.

Con información de Noticias Argentinas