Julieta de Gran Hermano atacó a Walter «Alfa»: «No sé de dónde sacó tanta maldad»

Una de las cuestiones que más afloran en Gran Hermano, son las dificultades en la convivencia. Una nueva discusión en la casa evidenció las diferencias que tienen algunas participantes con Walter “Alfa”. En este caso, la bronca vino desde el lado de Julieta, Daniela y Romina.

Daniela y Julieta tuvieron una pelea con “Alfa” que inició cuando se enteró que tenían hambre y que iban a prepararse comida.

Situación que derivó que coman a escondidas. Julieta, luego, le contó lo que le pasó a Romina.

«Está re atacado. Nos dijo: ‘No, no coman’, y fue hasta la cocina a ver lo que hacíamos«.

Luego de escucharla, también Romina habló mal de su compañero, al contar un episodio que se generó por un grito del exterior donde la nombraban.

«Ari me dijo que él no escuchó que hayan gritado Romina, me dijo que lo escuchó Nacho. Es raro que lo haya escuchado Nacho. Alfa se llevó por lo que dijo Nacho… Cuando gritaron lo de Camila, que Alfa lo escuchó, él la abrazó y le dijo ‘Cami, tranqui’. Ahora, Nacho le cuenta esto a él, porque él ni es que lo escuchó y Alfa se enoja conmigo”.

También, ambas recordaron un momento que Walter se peleó con Romina en una gala de nominación. “No sé de dónde le salió tanta maldad. ¡Tanta bronca! Te lo juro, no entiendo por qué lo hizo», acotó Julieta.

Camila salvará a uno de los nominados en Gran Hermano

Tras la nominación de ayer, quedaron cinco participantes en placa en Gran Hermano. Camila, al ser la líder de la semana, salvará a uno de ellos esta noche.

Están nominados Walter, Ariel, Nacho, Marcos y Julieta. Uno de ellos se irá el domingo.