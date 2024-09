Julieta Ortega reveló cuál fue su primer escándalo: “Cada vez que pasaba por un puesto de revistas bajaba la cabeza”

Julieta Ortega, la reconocida actriz, hija de Palito Ortega y Evangelina Salazar, se vió envuelta en un escándalo mediático durante su adolescencia: lo rememoró anoche e hizo referencia a las críticas sobre su cuerpo.

El primer escándalo mediático de Julieta Ortega

“Volví a trabajar a fines de 1994 y principios de 1995 después de tres años en Los Ángeles donde desaparecí y me dediqué a estudiar. Aunque, venía para Navidad a Tucuman donde mi papá estaba como gobernador”, inició su relato la actriz.

“En determinado momento, yo salía con un chico que era modelo y un día, de casualidad, lo fui a buscar al estudio de Gabriel Rocca -fotógrafo reconocido por retratar celebridades-, donde él -su novio del momento- hacía fotos”, continuó Ortega.

La intérprete recordó que el fotógrafo le propuso sumarse en la fotografía donde el protagonista “era una especie de Dios” con el cuerpo completamente pintado. La producción igualó las condiciones de Julieta Ortega y apareció en el retrato. El medio era “una revista que ya no existe”, según explicó la artista y agregó que la revista Caras «levantó» el material y «todo el mundo lo vio.

“Tenía guardias periodísticas en la puerta de mi casa, era una locura”

Ortega explicó que el hecho fue su «primer escándalo mediático. Esa imagen alcanzaba -en el plano- aún más abajo, que hoy no es nada, pero en el año ‘95 se hablaba de otra cosa. Tenía guardias -periodísticas- en la puerta de mi casa, era una locura”.

“No fue pensado, tampoco una producción hecha, sino que fui a buscar a este pobre chico que salía conmigo”, se lamentó la actriz.

Las miradas sobre los cuerpos a través de los años

La intérpre, además, amplió el panorama y rememoró que a fines de los años 1990, cuando ella apenas salía de la adolescencia, “se hablaba mucho del cuerpo de las mujeres”. Frente a esto, destacó que, si bien en la actualidad las críticas están “menos bien vistas”, aún existen y están presentes.

“Se hacían muchos comentarios sobre mi cuerpo que, en ese momento, era muy exuberante y lo sufrí, obviamente”, relató la artista y agregó molesta en su recuerdo: “Bastantes inseguridades tenés a esa edad como para estar leyendo o viendo caricaturas tuyas en la tapa de una revista”.

Ortega contó que atravesó la época “mal, lloraba y no lo compartía con mucha gente porque me daba vergüenza. Iba por la calle y me encontraba con la revista impresa, colgada en los kioscos de diarios”.

En un tono nostálgico y con un tinte de angustia, repasó: “Cada vez que pasaba por un puesto de revistas bajaba la cabeza. Me dolía y me avergonzaba”. En este sentido, la actriz reiteró: “No querés que hablen de tu cuerpo a los 19 años, casi no querés que lo hagan nunca, pero menos a esa edad”.

Sin embargo, Julieta aseguró que el hecho “fue la consecuencia de que estaba muy expuesta en esa época. Previo a la foto estuve en la novela con Arnaldo André» -telenovela ”Amándote«, 1989-.

“No tengo consejos para darle a una adolescente, menos en esta época con las redes sociales. No sé cómo sobreviven, me parece terrible. Si nos duele a nosotros que somos adultos, imaginate tener 15 o 16 años y leer cosas sobre tu cuerpo o si les gustás más o menos”, concluyó.