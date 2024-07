Ana Paula Dutil reveló cómo fue que se enteró de la relación entre Emanuel Ortega y Julieta Prandi

Ana Paula Dutil y Emanuel Ortega estuvieron juntos durante 20 años hasta que se separaron. Hace poco ella contó cómo se enteró que su ex estaba saliendo con otra persona. Fue el mismo Emanuel Ortega quien le dijo que estaba comenzando una nueva relación con Julieta Prandi.

Ana Paula Dutil sobre el noviazgo entre Emanuel Ortega y Julieta Prandi

“Nosotros nos separamos y nos quedamos conviviendo un tiempo en la misma casa, él en un cuarto y yo en otro. A los dos meses se vino para Buenos Aires, pero ya estaba en pareja con Julieta”, dijo Dutil en una entrevista con Gente.

“En el momento me dolió, no voy a decir que no, pero hoy lo entiendo. Encontró un nuevo amor y le pasó eso. Esas cosas te suceden. Fue difícil, pero pasó por suerte”, añadió.

“Me costó, me dolió, pero ¿sabés qué me dolió más? Saber que cerró una puerta y enseguida abrió otra. Creo que fue mi ego el que estaba dolido”, expresó Dutil.

Ana Paula también compartió detalles de la dolorosa conversación en la que Emanuel Ortega, hijo de Palito Ortega, le confesó su amor por Prandi.

“Fue doloroso y ahí fue cuando le dije que se fuera. Se fue y ya después nos encontramos acá, separados completamente y rearmando nuestras vidas. Creo que cuando me contó, estábamos en el living de casa. No me acuerdo exactamente. Me dijo: ‘Estoy conociendo a alguien’. Le digo: ‘¿quién es?’. ‘Julieta Prandi’, me respondió”.

Con información de Ciudad