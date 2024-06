Julieta Ortega y una inesperada declaración: «Es hora de enamorarme de una mujer»

Julieta Ortega es una de las caras de la obra de José María Muscari, «Sex», y, durante una entrevista con Moria Casán para su programa de streaming, se animó a hacer declaraciones sobre su propia sexualidad.

«Creo que vos también tenés tu lado bi, ¿no? ¿Estuviste enamorada de alguien?”, preguntó Moria y la actriz no descartó la posibilidad de tener una relación con una mujer: “No estuve enamorada de nadie pero creo que es hora de hacerlo con alguien de mi mismo sexo”.

A Casán le pareció una muy buena idea y Julieta sumó: “Yo también me re veo, pero nunca salí con una chica”.

“Si tuvieras que elegir una mina, ¿a quién elegirías? Si no querés dar nombres, vamos a dar un estereotipo de mina…”, preguntó Moria, entonces Julieta eligió a una de las bailarinas de «Sex»: “A Ampi elijo, que es con la que tengo la escena de Sex. Ampi Peña, que es la bailarina de Cazzu y que ahora está en Sex. Me gustan mucho las bailarinas”.

El romance más público que tuvo Julieta Ortega fue con el músico Iván Noble, con quien tuvo a su hijo Benito Noble.

El triste momento amoroso de Julieta Ortega

Más allá de su exploración sexual, Julieta Ortega también habló de una dolorosa experiencia amorosa en el programa Vuelta y Media de Sebastián Wainraich. La actriz recordó una de sus relaciones más devastadoras, que la afectó profundamente: “Me rompió el corazón. Fue una de las relaciones con las que más lloré. Me costó mucho superarlo”.

Y siguió: “En su momento se terminó porque él era muy fóbico. Yo me había divorciado del papá de mi hijo y todavía quería formar algo. Habíamos estado 2 años y medio juntos y siempre le insistía con que viviéramos juntos. Me decía “sí, sí, dale, busquemos un lugar”. Y cuando encontrábamos el lugar me llamaba 2 días antes y me decía “no puedo””.

Además, sostuvo: Me lo hizo como 3 veces hasta que le dije `no te quiero ver nunca más`. No lo vi por 1 año y lo odié con todo mi corazón. Me rompió el corazón. Fue una de las relaciones con las que más lloré”, confesó Julieta.

Uno de los detalles más impactantes de su relato fue la significativa pérdida de peso que sufrió durante ese tiempo: “Pesaba 40 kilos cuando me separé de él. Me costó mucho superarlo”. A pesar de la ruptura, un año después, Julieta y su ex pareja lograron reconstruir su relación como amigos.