Julieta Prandi sobre Poné a Francella: “No la pasaba bomba»

Julieta Prandi, conocida por interpretar a «La Nena» en el sketch de «Poné a Francella«, ha compartido sus experiencias y sentimientos respecto a su participación en uno de los programas de televisión más controvertidos de su tiempo. A más de dos décadas de su emisión original, Prandi ofreció una crítica reflexiva sobre un momento crucial en su carrera.

La reflexión de Julieta Prandi sobre Poné a Francella: «Humor que tiene que ver con 20 o 30 años atrás»

«Yo no la pasaba bomba. Era mi primer trabajo. Había un montón de situaciones que quizás eran incómodas para mí«, confesó Prandi, recordando su paso por el programa humorístico de Telefe, que duró un año pero cuya retransmisión se extendió por más de una década, convirtiéndola en una figura recurrente en la pantalla.

Aunque «Poné a Francella» le abrió muchas puertas en el mundo del espectáculo, incluso a nivel internacional, Prandi no esconde que su experiencia fue agridulce. «Tengo también muchos recuerdos lindos de lo que fue mi trabajo, de que me abrió puertas a nivel internacional en un montón de países. No me trae feos recuerdos. Pero no fue el momento donde yo mejor la pasé», explicó.

El reciente regreso del programa a la televisión ha reavivado un debate sobre la actualidad del humor de hace décadas. Prandi se pregunta: «¿Puede el humor de otra época sostenerse sin chocar con la sensibilidad actual?» Según ella, la respuesta está en la contextualización histórica del contenido. «Cuando ponés en la tele una programación de humor que tiene que ver con 20 o 30 años atrás, tiene una temática y una sociedad que no es la misma. Pasó el tiempo y hay que contextualizarlo en el tiempo que se hizo», argumentó.

Prandi insta a no «cancelar» el pasado, sino a entenderlo en su contexto. «Eso es como ahora ponernos a levantar el dedo con Olmedo y Porcel, que por ahí salen en Canal Volver. Es el humor de antes, ¿no? O las novelas de Luisa Kuliok, los sopapos… qué sé yo. En ese momento nadie dijo nada de los sopapos y salían al aire», comparó.