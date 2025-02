Gonzalo Heredia y el supuesto romance con China Suárez: qué dijo el esposo de Brenda Gandini

Yanina Latorre detonó una bomba este lunes: a través de redes sociales, la panelista de LAM develó que Eugenia «China» Suárez habría tenido un romance con Gonzalo Heredia, cuando ella aún estaba en pareja con Benjamín Vicuña y él con su esposa Brenda Gandini. El escándalo generó esquirlas entre los protagonistas, mientras sigue la batalla con Mauro Icardi y Wanda Nara. Sin embargo, el actor ya había hablado sobre el tema años atrás: qué dijo al respecto.

Gonzalo Heredia habló sobre la supuesta infidelidad con China Suárez: qué dijo el esposo de Brenda Gandini

La publicación de Yanina Latorre sobre el supuesto romance entre Gonzalo Heredia y Eugenia «China» Suárez, que la panelista dejó entrever en sus historias de Instagram mencionando a Brenda Gandini, trajo de vuelta rumores que son del pasado.

Entonces, y después de haber compartido «Argentina, tierra de amor y venganza» (ATAV) con China Suárez, Gonzalo Heredia había señalado que «me parece que uno cuando no tiene que esconder nada no tiene que andar corriendo, no tiene que irse, no tiene que escaparse».

«Yo sabía que iba a pasar esto en algún momento. Digo… estoy acá, trabajando en el teatro. Viene una cámara e iba a pasar» indicó entonces Heredia. «Si yo salgo a desmentirlo es porque sigo agregando leña al fuego y si no digo nada me escondo» sumó el marido de Brenda Gandini.

Gonzalo Heredia, que tiene dos hijos con Gandini, indicó que el supuesto romance con China Suárez era «nada más alejado de la realidad. Hincha un poco las pelotas tener que salir a decir que no es así» apuntó el actor.

«Trabajamos juntos en ATAV (con China Suárez). Para mi, ATAV fue un programa hermoso, donde conocí mucha gente y se volvió un grupo muy unido. La pasamos bien todos. Pero bueno, son las reglas del juego y está bien, no pasa nada» desmintió Gonzalo Heredia.

Sin embargo, años atrás y muy cerca de ese período la pareja de Brenda Gandini y Gonzalo Heredia atravesó una crisis, que muchos asociaron a estos rumores de romance con la China Suárez. Finalmente, ambos decidieron apostar al amor y continuaron adelante con su matrimonio.

Cuándo habría sido el romance entre China Suárez y Gonzalo Heredia

Gonzalo Heredia y Eugenia «China» Suárez protagonizaron «Argentina, tierra de amor y venganza» (ATAV), uno de los éxitos del prime nocturno de El Trece en 2019. Entonces, ella interpretaba a Raquel, la Polaca, y él a Aldo Moretti.

Entonces, se dice que nació el amor entre ambos. Incluso, en LAM aseguraron que la relación entre los actores se habría dado en la casa de él, lo que desató una crisis en la pareja de Brenda Gandini y Gonzalo Heredia.