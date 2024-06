«Julio se viene asomando» y ya aparecieron los memes de Julio Iglesias

Se acerca el mes de julio y ya es tradición que con su llegada aparezca los memes del cantante español Julio Iglesias, donde utilizan su cara y su nombre para bromear sobre el séptimo mes del año. Sin embargo, todos los años parece que aparecen más temprando y estando en los primeros días de junio ya comenzaron a viralizarse los divertidos memes.

En el año 2015, el cantante de 80 años le dio su opinión a la revista «¡Hola!» sobre los memes que lo tienen como protagonista. «Los conozco, son simpáticos y si hacen gracia a la gente…, pues me parece bien, siempre que no sean ofensivos. No los veo todos, pero, de vez en cuando, algún amigo me manda uno y me muero de risa” afirmó el artista.

«Julio ya se ve en el horizonte», «Falta una banda para Julio», «Julio viene con todo»: Los mejores memes de Julio Iglesias

Pareciera que los memes que lo tiene como protagonista al cantautor europeo aparcen cada año más temprano. Transitando la primera semana de junio, ya comenzaron a compartirse en X (Twitter).

