Gran Hermano: Claudio Di Lorenzo abandonó la casa tras una gala de eliminación positiva 

Este domingo 6 de abril, la casa de Gran Hermano (Telefe) vivió una nueva gala de eliminación. Con una placa positiva, el público tuvo la tarea de votar por su participante favorito para que permanezca en la competencia, lo que significó que Claudio Di Lorenzo abandone la casa por tener el grupo de fans más pequeño.

Claurio ELIMINADO de la casa de Gran Hermano 🧳



👁 Mirá #GranHermano en https://t.co/Ppl6ji2TwC y espiá la casa GRATIS las 24 horas por @DIRECTVLA @DGO_Latam pic.twitter.com/BRlnftNYUh — Gran Hermano (@GranHermanoAr) April 7, 2025

Claudio Di Lorenzo (papucho) quedó en el mano a mano con Katia «La Tana» y se fue de la casa con el 4.20% de los votos, un porcentaje totalmente bajo. El participante ingresó por repechaje junto con Juliana “Furia” Scaglione tras abandonar la casa para ser operado del apéndice.

Papucho no logró sumar fandom en su regreso y esto le pasó factura. El jugador no pudo mostrar su juego o sus estrategias no fueron las suficientes para que los seguidores de Gran Hermano lo mantengan en la casa.

Qué decian las encuestas de Claudio «Papucho» Di Lorenzo

Fefe Bongiorno, panelista de LAM, realizó una encuesta con voto positivo preguntando: “¿Quién querés que se quede en la casa?”. Los resultados finales, recopilados tanto en Instagram como en Twitter, señalan a Sandra, Claudio y Katia como los tres participantes con menos apoyo. Los porcentajes quedaron distribuidos de la siguiente manera: Sandra con un 19%, Claudio con un 26% y Katia con un 27%. Esto indicaría que, al ser una gala de voto positivo, estos tres concursantes son los que corren mayor riesgo de abandonar la casa.

Por otro lado, Gastón Trezeguet, otro referente en el análisis del programa, optó por una encuesta con voto negativo: “¿Quién querés que se vaya?”. En este caso, Katia La Tana acumuló un contundente 52% de los votos negativos, seguida por Claudio “Papucho” con un 21% y Lucía con un 17%. Este sondeo refuerza la idea de que Katia podría estar en serios problemas esta noche.

Finalmente, una tercera encuesta destacó a Claudio como el participante con menos chances de continuar en la competencia, también bajo la modalidad de voto positivo. Según este sondeo, Claudio obtuvo apenas un 11%, seguido muy de cerca por Sandra con un 11,8% y Lourdes con un 17,3%.