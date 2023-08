Kun Agüero: qué pasó con Ibai Llanos y por qué estarían peleados

Hasta hace poco tenían una muy buena relación, pero algo se rompió entre Sergio Kun Agüero e Ibai Llanos. De acuerdo a lo expresado por el exjugador de la Selección Argentina de fútbol: “Existieron diferencias tan fuertes que, en un momento llegó a pensar en cortar la amistad con el español”.

Todo surgió cuando el streamer se enojó con el Kun y con otros miembros de la Kings League por un chiste que le hicieron sobre su eliminación en las semifinales. Según relató Agüero durante un stream: “Casillas empezó a decir ‘¿Dónde está Ibai?’ y todos jodimos con eso e Ibai se calentó”.

Sin embargo, la cosa no terminó ahí y fue en aumento. Según el Kun, Ibai arremetió en el chat con una información que, hasta el momento, solo conocían ellos dos. “Me sorprendió. Es algo que no puedo contar, pero es un proyecto que estoy trabajando”, dijo Agüero.

“Lo que tiene Ibai es que cuando le hacés una broma y se enoja, se mete con tu vida privada. Es muy competitivo. Es algo que quizás debería mejorar. No siempre se gana”, afirmó el Kun.

Por último, se refirió a la posibilidad de abandonar el equipo de la Kings League. “No hay ningún problema si no quieren que esté. A mí me da igual eh, yo no vivo de eso. No me hago rico ni me interesa. Lo hago para divertirme y boludear”, explicó.