La carta que escribió la primera maestra de Messi: «Antes de morirme me gustaría abrazarte»

Hace tiempo que Lionel Messi se convirtió en una figura por la cual todo el país se siente orgullo. Ahora, que se encuentra a tan solo un paso de coronarse con la gloria eterna de los que ostentan un título mundial, las personas que lo guiaron en sus primeros pasos salieron a demostrar su apoyo y cuán alegres se encuentran de haber formado parte de la vida del «diez».

Una de ellas fue Mónica Dómina, la primera maestra que tuvo el capitán de la Selección en la Escuela Primaria «Gral. Las Heras» de Rosario. La mujer fue la encargada de redactarle una emotiva carta a días de la final del Mundial de Qatar 2022 entre Argentina y Francia.

«Antes de morirme me gustaría abrazarte para despertar de este sueño que fui tu maestra«, escribió Mónica Domina, en diálogo con el programa Super Deportivo de Radio Villa Trinidad. La docente siente un gran orgullo por haber sido «la seño» de Messi desde 1er hasta 3er grado.

Messi asistió a la Escuela «Gral. Las Heras». Foto gentileza

La maestra contó que el barrio donde vivió Lionel “está vestido todo de celeste y blanco” en medio de la euforia por la final de la copa. En medio de la charla con periodista la nostalgia se apoderó de la docente.

“La verdad que me dieron muchas ganas de verlo. Dije, ‘le voy a escribir una cartita y ojalá le llegue’. Tengo ganas de verlo, porque no ando muy bien, me están haciendo estudios de corazón y antes de morirme quiero abrazarlo”, afirmó Dómina.

La carta completa

Hola Messi. Gracias a Dios por ser tu maestra. Y gracias a vos por ser mi alumno. Gracias por ser como sos. Nunca cambies.

Sos un ser maravilloso, sensible, simple, sencillo, compañero. Gracias por dejarme sentir este orgullo de ser parte de tu vida. Perdón por mis exigencias.Gracias por darnos felicidad extrema en estos tiempos de tantos contratiempos, porque supiste llevar a tu grupo al lugar donde está.

Verte feliz es mi felicidad. Me gusta que puedas expresar tus sentimientos. Gracias por tu gloria.

Me encantaría abrazarte para despertar de este sueño de que fui tu maestra, de puro honor. Ya nos hicieron felices, a seguir acelerando hasta el final. Mucha suerte.

Te queremos.