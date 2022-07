La China Suarez estrenó el video de su nuevo tema «Lo que dicen de mi»

Tras la buena recepción que tuvo El juego del amor, el tema cuyo estribillo tenía reminiscencias de su affaire con Mauro Icardi, la China Suárez presentó el videoclip de Lo que dicen de mí, cuya letra evoca algunos momentos difíciles que vivió en el último tiempo.

«Lo mío es cosa mía, lo tuyo es fantasía, a veces no sé qué hacer cuando se quieren meter hasta en mi cama vacía. Me llama mi familia, leyeron las noticias, no saben más que decir, atrás de un falso perfil, se esconden todos los días, me llenan de espinas… A veces quiero escapar para olvidarme de todo», Es parte de lo que dice el tema.

El video está, por ahora, disponible en la plataforma Star+ pero, podés escuchar el tema acá: