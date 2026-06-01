Qué cocinar esta semana: menú día por día desde el 1 al 5 de junio por el chef ejecutivo Cristian Alfaro

Vamos que tenemos menú listo y queriendo salir a la cancha, le ponemos tono futbolero porque este mes es mundialista. Esta semana se suma a nuestro staff de chefs y cocineros, Cristian Alfaro con recetas que cualquier puede hacer en su cocina, pero siempre con ese toque gourmet que vale la pena intentar hacer y probar. Cinco días, cinco platos principales para poner en práctica en familia o con amigos. A tomar nota, entonces, de semejantes manjares.

Cristian Alfaro, Chef Ejecutivo / Herradura hotel suites – ByC Catering.





Listado de compras

2 bifes de cuadril anchos

1 kg pejerrey

3 pechugas de pollo

3 cebollas medianas

3 morrones rojos

1 atado perejil

2 zanahorias

4 papas medianas

1 berenjena

2 zucchinis

1 cajita puré de tomate

900 cc crema de leche

50 gr queso azul

6 huevos

500 gr lentejas

150 gr queso crema

1 Gin

1 vino tinto

100 gr pan rallado

1 kg harina

12 tapas de empanadas

1 litro aceite girasol

LUNES: Ragout de carne al gin



Ingredientes:

– 2 bifes de cuadril

– 1 cebolla

– perejil c/n

– ½ morrón rojo

– 1 zanahoria

– ½ caja puré de tomates

– ½ vasito de Gin



Preparación

1. Hacer cubos el cuadril y llevar a sellar la carne.

2. Trozar la cebolla y el morrón, he incorporar. Rallar la zanahoria y agregar, todo a fuego medio.

3. Una vez sellada la carne y verduras transparentes, colocar el gin para levantar el fondo de cocción. Agregar el puré de tomates y llevar a hervor por 40 minutos. Salpimentar a gusto. Antes de servir, picar un poco de perejil.

4. Para acompañar se puede elegir una rica polenta cremosa y a disfrutar.

MARTES: Albóndigas de lentejas y salsita roja



Ingredientes:

– 500 gr lentejas

– 1 cebolla

– 1 morrón rojo

– 1 zanahoria

– ½ puré de tomates

– aceite, sal, pimienta c/n

– perejil c/n

– pan rallado c/n

– 2 huevos

– harina c/n



Preparación

1. Hervir las lentejas hasta que estén tiernas y procesar.

2. Cortar media cebolla y un tercio de morrón en cubitos pequeños. Sofreír hasa que estén transparentes. Unir en un recipiente con un huevo y perejil, si queda semi líquida, ayudar con pan rallado.

3. Con la mezcla formamos unas bolitas del tamaño preferido y pasar por pan, huevo batido y pan de nuevo. Llevar a freír hasta dorar.

4. Por otro lado cortar la cebolla, el morrón, rallar la zanahoría y llevar a cocción lenta. Agregar vino y el puré de tomates, salpimentar a gusto. Una vez cocida, procesar y reservar.

5. Ya fritas las albóndigas, unir con la sasa caliente. Servir con arroz basmati, esto hace que se complemente la receta bien saludable.

MIÉRCOLES: Pejerrey de río, queso azul y papas



Ingredientes:

– 1 kg pejerrey

– 4 huevos

– harina c/n

– 4 papas

– 300 cc crema de leche

– perejil, sal y pimienta c/n



Preparación

1. En un recipiente batir los huevos con el perejil picado. En otro recipiente colocar la harina.

2. Descongelar el pescado y pasarlo por harina, huevo y otra vez por harina y llevar a freir. Una vez dorado, reservar.

3. En una sartén sofreír cebolla y morrón, agregar la crema y queso azul. Una vez derretido el queso, apagar el fuego para evitar que se corte la crema.

4. Las papas cortarlas en cubos o a lo largo tipo cuña y llevar a horno.

5. Para servir, colocar las papas, en el centro uno o dos pejerreyes por encima. Cerramos con la crema de queso azul y espolvoreamos con el perejil sobrante.

JUEVES: Lomitos de pollo a la mostaza



Ingredientes:

– 3 pechugas de pollo

– ½ cebolla

– ½ morrón

– 300 cc crema de leche

– 1 cda. mostaza

– sal, pimienta y perejil c/n



Preparación

1. Cortar las pechugas en tiras y sellas en una sartén hasta dorar.

2. Sofreír la cebolla y el morrón hasta transparentar. Levantar el fondo con ½ vasito de gin. Agregar la mostaza y la crema de leche. Salpimentar a gusto, revolver y dejar hasta que rompa hervor.

3. Antes de servir, espolvorear con perejil. Se puede acompañar con puré de papas o mixto con zapallo.

VIERNES: Canelones de verduras con crema de hierbas



Ingredientes:

– 1 doc. tapas de empanadas

– 1 berenjena

– 2 zucchinis

– ½ cebolla

– ½ morrón

– 300 cc crema de leche

– 150 gr queso crema

– sal y pimienta al gusto

– perejil, orégano c/cebolla y morrón c/n



Preparación

1. En una sartén sofreímos cebolla y morrón, una vez transparente, colocamos la berenjena y los zucchinis cortados en cubos. El orden es por una cuestión de dureza en la cocción. Cocinar hasta que estén tiernas. Luego agregamos el queso crema, salpimentamos y reservamos.

2. Precalentar el horno a 180° C.

3. Tomamos las tapas de empanadas y estiramos con ayuda de harina y un palote. Una vez estirada cada tapa, rellenamos y hacemos rollitos. Colocamos en una placa aceitada y cocinamos hasta que doren en el horno.

4. En una sartén, calentar la crema, salpimentar, agregar orégano y perejil. Servir y a disfrutar.