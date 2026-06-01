Qué cocinar esta semana: menú día por día desde el 1 al 5 de junio por el chef ejecutivo Cristian Alfaro
La comida entra por los ojos... pero si el sabor acompaña, no dejás de hacer tal o cual receta. Otra semana con las mejores ideas para que pongas en práctica.
Vamos que tenemos menú listo y queriendo salir a la cancha, le ponemos tono futbolero porque este mes es mundialista. Esta semana se suma a nuestro staff de chefs y cocineros, Cristian Alfaro con recetas que cualquier puede hacer en su cocina, pero siempre con ese toque gourmet que vale la pena intentar hacer y probar. Cinco días, cinco platos principales para poner en práctica en familia o con amigos. A tomar nota, entonces, de semejantes manjares.
Listado de compras
- 2 bifes de cuadril anchos
- 1 kg pejerrey
- 3 pechugas de pollo
- 3 cebollas medianas
- 3 morrones rojos
- 1 atado perejil
- 2 zanahorias
- 4 papas medianas
- 1 berenjena
- 2 zucchinis
- 1 cajita puré de tomate
- 900 cc crema de leche
- 50 gr queso azul
- 6 huevos
- 500 gr lentejas
- 150 gr queso crema
- 1 Gin
- 1 vino tinto
- 100 gr pan rallado
- 1 kg harina
- 12 tapas de empanadas
- 1 litro aceite girasol
LUNES: Ragout de carne al gin
Ingredientes:
– 2 bifes de cuadril
– 1 cebolla
– perejil c/n
– ½ morrón rojo
– 1 zanahoria
– ½ caja puré de tomates
– ½ vasito de Gin
Preparación
1. Hacer cubos el cuadril y llevar a sellar la carne.
2. Trozar la cebolla y el morrón, he incorporar. Rallar la zanahoria y agregar, todo a fuego medio.
3. Una vez sellada la carne y verduras transparentes, colocar el gin para levantar el fondo de cocción. Agregar el puré de tomates y llevar a hervor por 40 minutos. Salpimentar a gusto. Antes de servir, picar un poco de perejil.
4. Para acompañar se puede elegir una rica polenta cremosa y a disfrutar.
MARTES: Albóndigas de lentejas y salsita roja
Ingredientes:
– 500 gr lentejas
– 1 cebolla
– 1 morrón rojo
– 1 zanahoria
– ½ puré de tomates
– aceite, sal, pimienta c/n
– perejil c/n
– pan rallado c/n
– 2 huevos
– harina c/n
Preparación
1. Hervir las lentejas hasta que estén tiernas y procesar.
2. Cortar media cebolla y un tercio de morrón en cubitos pequeños. Sofreír hasa que estén transparentes. Unir en un recipiente con un huevo y perejil, si queda semi líquida, ayudar con pan rallado.
3. Con la mezcla formamos unas bolitas del tamaño preferido y pasar por pan, huevo batido y pan de nuevo. Llevar a freír hasta dorar.
4. Por otro lado cortar la cebolla, el morrón, rallar la zanahoría y llevar a cocción lenta. Agregar vino y el puré de tomates, salpimentar a gusto. Una vez cocida, procesar y reservar.
5. Ya fritas las albóndigas, unir con la sasa caliente. Servir con arroz basmati, esto hace que se complemente la receta bien saludable.
MIÉRCOLES: Pejerrey de río, queso azul y papas
Ingredientes:
– 1 kg pejerrey
– 4 huevos
– harina c/n
– 4 papas
– 300 cc crema de leche
– perejil, sal y pimienta c/n
Preparación
1. En un recipiente batir los huevos con el perejil picado. En otro recipiente colocar la harina.
2. Descongelar el pescado y pasarlo por harina, huevo y otra vez por harina y llevar a freir. Una vez dorado, reservar.
3. En una sartén sofreír cebolla y morrón, agregar la crema y queso azul. Una vez derretido el queso, apagar el fuego para evitar que se corte la crema.
4. Las papas cortarlas en cubos o a lo largo tipo cuña y llevar a horno.
5. Para servir, colocar las papas, en el centro uno o dos pejerreyes por encima. Cerramos con la crema de queso azul y espolvoreamos con el perejil sobrante.
JUEVES: Lomitos de pollo a la mostaza
Ingredientes:
– 3 pechugas de pollo
– ½ cebolla
– ½ morrón
– 300 cc crema de leche
– 1 cda. mostaza
– sal, pimienta y perejil c/n
Preparación
1. Cortar las pechugas en tiras y sellas en una sartén hasta dorar.
2. Sofreír la cebolla y el morrón hasta transparentar. Levantar el fondo con ½ vasito de gin. Agregar la mostaza y la crema de leche. Salpimentar a gusto, revolver y dejar hasta que rompa hervor.
3. Antes de servir, espolvorear con perejil. Se puede acompañar con puré de papas o mixto con zapallo.
VIERNES: Canelones de verduras con crema de hierbas
Ingredientes:
– 1 doc. tapas de empanadas
– 1 berenjena
– 2 zucchinis
– ½ cebolla
– ½ morrón
– 300 cc crema de leche
– 150 gr queso crema
– sal y pimienta al gusto
– perejil, orégano c/cebolla y morrón c/n
Preparación
1. En una sartén sofreímos cebolla y morrón, una vez transparente, colocamos la berenjena y los zucchinis cortados en cubos. El orden es por una cuestión de dureza en la cocción. Cocinar hasta que estén tiernas. Luego agregamos el queso crema, salpimentamos y reservamos.
2. Precalentar el horno a 180° C.
3. Tomamos las tapas de empanadas y estiramos con ayuda de harina y un palote. Una vez estirada cada tapa, rellenamos y hacemos rollitos. Colocamos en una placa aceitada y cocinamos hasta que doren en el horno.
4. En una sartén, calentar la crema, salpimentar, agregar orégano y perejil. Servir y a disfrutar.
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