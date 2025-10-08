La China Suárez presenta una nueva película con un actor español

Eugenia “La China” Suárez está presentando una nueva película. Se trata de “Parking”, una comedia que protagoniza junto al actor español Marc Clotet, que se estrenará el 17 de octubre, en Disney+.

Si bien vive en Turquía para acompañar la carrera futbolística de su novio, el jugador Mauro Icardi, su deseo es poder enfocarse en la actuación, ahora que aclaró en sus redes sociales que ya no se dedica a la música.

La China Suárez vuelve a la actuación con “Parking”, el thriller que promete acción y romance en Disney+

Por eso fue el viaje relámpago que hizo a Madrid, ya que tenía acordada una presentación en España con motivo de la inminente llegada de la película a la plataforma.

La película cuenta la historia de un delincuente con arresto domiciliario que aprovecha su primer día de trabajo en un parking del microcentro de la ciudad para planear su gran escape.

La monotonía se quiebra, sin embargo, cuando Lara (Suárez), una enigmática mujer, paga por una estadía nocturna antes del cierre. Minutos después, un hombre armado irrumpe en el lugar y se pierde pisos arriba. Mateo nota que Lara no ha descendido por su ticket y, en un impulsivo acto de heroísmo, se embarca en la búsqueda de la misteriosa mujer.

La noche se convierte en una frenética carrera contrarreloj cuando ambos son testigos de un brutal asesinato, desencadenando una serie de eventos que los obligaran a escapar entre rampas, escaleras y niveles. Unidos por la adversidad, Mateo y Lara luchan contra el tiempo, los criminales y sus propios límites para salir con vida del laberinto brutalista en el que se ha convertido el parking.